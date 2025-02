Assunzioni degli infermieri, servono risposte

È di questi giorni un comunicato del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale con il quale annuncia l’assunzione in Romagna di 119 infermieri per arrivare poi ad un inserimento di circa 374 professionisti. Una buona notizia che fa il paio con quella del ministro della Sanità Orazio Schillaci che a sua volta propone di raggiungere l’obiettivo di superare le 30 mila unità avvalendosi anche di un possibile accordo per portare infermieri indiani in Italia, così com’ è stato già sperimentato in altri Paesi.

È noto come la professione infermieristica rappresenti un pilastro del sistema sanitario, tuttavia sono mancate da molto tempo azioni concrete per migliorare le condizioni lavorative e per aumentare l’attrattività della professione. Non si tratta solo di aumentare le indennità economiche pur necessarie, ma è indispensabile anche superare le sofferenze e le carenze di personale, i doppi turni e altre situazioni di disagio che compromettono il corretto equilibrio tra la vita personale e quella lavorativa.

Un’altra questione non di poco conto riguarda il decollo dei Cau i cui risultati non sono certo privi di ombre, se si considera, tra l’ altro, come appaia indispensabile che questi centri siano inseriti in un contesto di medicina territoriale ancora in grande parte da realizzare.

Gianfranco SpadoniLista per Ravenna