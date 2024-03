Assunzioni e nuove imprese. Impegno da 1,5 milioni

Un’imponente azione per i giovani e lo sviluppo economico. La Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara ha presentato ieri alla sala Cavalcoli dell’ente di viale Farini il suo piano per il prossimo futuro: 1 milione e mezzo di euro destinati agli incentivi alle assunzioni, alla nascita e sviluppo di nuove imprese, a cercare di attrarre talenti e capitali. Ultimo, ma certamente non meno importante, un miglioramento della connessione scuola lavoro. Accorciare la distanza tra giovani, lavoro e impresa, è la condizione indispensabile di sviluppo e di sostenibilità per l’intero territorio, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in notevole misura la presenza dei giovani nelle comunità. Un Piano straordinario varato e presentato ieri alla presenza, tra gli altri, dei prefetti di Ferrara e di Ravenna, Massimo Marchesiello e Castrese De Rosa, dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Vincenzo Colla, dei presidenti delle Province di Ferrara e Ravenna, Gianni Michele Padovani e Michele de Pascale, del presidente di Unioncamere italiana, Andrea Prete, e del segretario generale di Unioncamere Emilia Romagna, Stefano Bellei. I cinque pilastri su cui si regge il piano sono: incentivi alle assunzioni, nascita e sviluppo di nuove imprese, attrazione di talenti e di capitali, sostegno alla genitorialità, connessione scuola lavoro.

Le risorse sono, per gran parte, nel bilancio 2024 e, le restanti, in risparmi derivanti da una gestione oculata e da una costante riduzione dei costi di funzionamento. "La ferma convinzione – dice il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Guberti – che i giovani siano il futuro e la ricchezza del nostro territorio e che non ci possa essere strategia di sviluppo che prescinda da loro, dalle loro aspettative e dai valori che possono esprimere e portare nelle nostre comunità è stata la spinta, fin dal mio insediamento, a volere fortemente un intervento pluriennale incisivo a loro dedicato. Cercheremo di dare gambe ad interventi che favoriscano un’occupazione stabile, una relazione scuola-lavoro di valore, un orientamento mirato alle aspettative dei giovani, nuovi modelli di business, per produrre quel salto culturale necessario al cambiamento". Il Centro Studi della Camera di Commercio evidenzia che, a fronte di un calo delle nascite (-53,3%) tra il 2010 e il 2022, nelle provincie di Ferrara e Ravenna, nonchè della quota di popolazione attiva (15-64 anni, dal 63,5% al 61%), si assiste oggi al paradosso di un’occupazione ancora sotto il livello pre-crisi. Il sindaco di Ravenna e presidente della provincia, Michele de Pascale, aggiunge: "I giovani cittadini e le giovani cittadine rappresentano il futuro della nostra comunità. Supportare le nuove generazioni nel percorso di crescita, cogliendone appieno i bisogni e fornendo loro gli strumenti migliori per esprimere le proprie potenzialità, rientra tra gli obiettivi primari di questa amministrazione comunale". Chiaro il pensiero del prefetto Castrese De Rosa: "Questo è un territorio attrattivo per la capacità di fare rete, e creare le condizioni per uno sviluppo sempre più sostenibile e al passo dei tempi".

Ugo Bentivogli