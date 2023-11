"Assurdo l’abbattimento di 16 alberi in via Granarolo"

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nel merito degli alberi di via Granarolo: "Abbiamo appreso con enorme stupore – afferma Vitali – circa l’abbattimento di 16 alberi in via Granarolo, nella zona industriale di Faenza, di fronte lo stabilimento Iemca. Il gesto è vero e proprio schiaffo all’ambiente, dato che eliminando del verde in un contesto industriale si va a peggiorare quella che è la questione legata all’inquinamento".

"Veniamo da due alluvioni – prosegue Vitali – in cui abbiamo visto nei nostri fiumi di tutto e di più. Se ci aspettiamo interventi sulla vegetazione, di certo non era questo di cui aveva bisogno Faenza. Proprio il Partito Democratico che si fa portavoce unico del tema ambientalista ed ecologista, si rende artefice di questo nuovo scempio. Chiediamo al sindaco Isola e all’assessore Ortolani di fornire le motivazioni che hanno permesso il taglio di ben 16 alberi".