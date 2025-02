Asta andata deserta. Via alla liquidazione

Il 10 febbraio il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Prink Spa, Aqa Srl, Colorclub.it, Fotoprint distribuzione Srl e Iriparo Srl. L’asta tenutasi il 6 febbraio (con prezzo di partenza 2,65 milioni) è, infatti, andata deserta. Tutte le aziende del gruppo hanno sede a Castel Bolognese (Ravenna) eccetto la Aqa Srl di Casaletto Vaprio (Cremona): quest’ultima è l’azienda che controlla Prink Spa, che a sua volta è proprietaria delle altre tre realtà. Per il gruppo, noto per la vendita di cartucce, toner, stampanti, servizi, office automation, c’era stata la manifestazione d’interesse di Cewa, poi non formalizzata.