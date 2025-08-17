Asta benefica di miele. Il ricavato a Linea Rosa

Asta spettacolo di beneficenza del miele di Casa delle Farfalle con il Frate di Monte Cucco. Appuntamento stasera alle 21.30 in viale Roma/Piazzale Ascione; l’intero ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza Linea Rosa che opera dal 1991 per sostenere le donne vittime di violenza; gestisce un centro di prima accoglienza e due case rifugio proprio sul territorio cervese grazie a una convenzione pluriennale con l’amministrazione comunale che appoggia le attività di aiuto alle vittime di maltrattamenti.

Il centro antiviolenza Linea Rosa ha accolto, solo nell’anno 2024, 448 donne il 70% delle quali ha figli e 42 donne erano residenti nel territorio comunale di Cervia. Negli ultimi anni si è consolidata la collaborazione con la Casa delle Farfalle che ha ospitato le volontarie del centro antiviolenza in eventi finalizzati alla sensibilizzazione sul tema dei cittadini e delle cittadine cervesi e ad attività ricreative dedicate ai bambini e alle bambine ospiti delle case rifugio.

Nell’ottica di questa collaborazione le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti all’asta benefica in cui sarà possibile acquistare il miele prodotto dalle api della Casa delle Farfalle. "Sono fermamente convinta – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Michela Brunelli –, che la presenza del Centro Antiviolenza ad iniziative pubbliche come questa dell’asta del miele, contribuisca a fare uscire le donne da forme di isolamento e violenza. Poter sentire dalla voce delle operatrici che Linea Rosa accoglie donne senza giudizio, che la donna è libera di scegliere il percorso da intraprendere senza essere obbligata a denunciare o a separarsi, essere rassicurate sull’anonimato della loro denuncia e sulla gratuità dei servizi offerti, sicuramente agevola l’emersione di quella che tutti noi abbiamo la consapevolezza essere una piaga sociale di dimensioni molto più grandi del conosciuto".