Astoria, da dicembre si balla: "Ma ci saranno anche concerti"

Non solo cinema all’Astoria. Se infatti Eufente, società romana proprietaria della multisala e anche di Cinemacity, ha annunciato la riapertura delle sale cinematografiche per inizio 2024, per il locale che verrà realizzato all’interno della struttura di via Trieste si dovrà aspettare ancora meno. "Verrà inaugurato a dicembre, entro metà del mese", assicura Michael Landini, portavoce del gruppo di imprenditori ravennati che lo gestirà. Tutti giovani e con alle spalle già parecchia esperienza nel campo dei locali notturni sulla riviera ravennate.

Per l’Astoria hanno progetti ambiziosi e si rivolgono a un pubblico di età e gusti diversi, a seconda delle serate. In questi giorni i lavori al piano terra della multisala sono frenetici. "Quando inaugureremo – spiega Landini – sarà aperto al pubblico lo spazio davanti all’ingresso con il bar, e la sala grande. Le due laterali al momento rimarranno chiuse, saranno pronte dopo l’estate. L’idea infatti è di aprire subito e di partire con una serie di appuntamenti e di eventi, così anche da capire su cosa puntare maggiormente in futuro. Quindi in estate chiuderemo e faremo i lavori più importanti". Una sorta di prova insomma e anche per questo hanno voluto definire la prossima apertura ‘Astoria Temporary Theatre’.

Il cartellone degli appuntamenti prevede concerti, spettacoli, convention, anche discoteca. Proporranno un programma che possa piacere a un pubblico molto diverso. "Nei prossimi giorni – prosegue Landini – dovremmo incontrare l’assessore alla cultura. Vorremmo confrontarci con le realtà culturali del territorio, da Ravenna Festival al Bronson, per organizzare eventi legati al teatro, alla musica". In questi giorni la sala grande viene liberata dalle poltrone e dal grande schermo. "Le poltrone – osserva Landini – verranno sostituite con un altro tipo, di quelle che si possono smontare, così da poter liberare tutto lo spazio se ce ne fosse bisogno. Ci saranno anche i tavoli in occasione, ad esempio, di cene spettacolo. Le due sale laterali, più piccole, saranno pronte dopo l’estate. Vorremmo fare in modo che tutti e tre gli ambienti fossero comunicanti, separati da strutture mobili, così da poterle utilizzare separate, ma anche trasformandole in un unico grande spazio, a seconda delle necessità".

L’Astoria torna così a essere cinema e teatro, come era in origine. La multisala è chiusa dal 2017, da quando fu danneggiata a seguito di un fortunale. I lavori di recupero del piano terra per l’apertura di dicembre sono a carico dei gestori. "Non abbiamo ancora quantificato la cifra precisa – conclude Landini –, riusciremo a farlo dopo questa fase iniziale e prima di dare il via ai lavori più importanti in estate".

Annamaria Corrado