Ateneo, boom di immatricolazioni. Tanti studenti stranieri grazie ad un nuovo corso di Ingegneria

È Ravenna, con un +12%, il campus universitario romagnolo ad aver registrato la percentuale più alta di iscritti. Un risultato importante, dovuto in gran parte, ha spiegato ieri il rettore Giovanni Molari durante la presentazione dei dati, al corso di laurea in Building Construction Engineering. "È una triennale in lingua inglese – ha spiegato – che è stata attivata due anni fa ed è passata da 94 a 208 iscritti, quasi 100 in più, in gran parte studenti stranieri". Infatti l’altro dato in forte crescita a Ravenna, in sintonia con il resto dell’Ateneo, è quello degli studenti internazionali, passati da 249 a 366.

Una rimonta insomma per il campus ravennate, che lo scorso anno aveva registrato un incremento pari al 3%, mentre l’anno precedente era stato segnato da un forte calo, del 15%, dovuto anche alle conseguenze della pandemia. Il segno + caratterizza quasi tutti i campus: sono in aumento Bologna (+3%), Cesena (+3%) e Rimini (+4%); in leggero calo Forlì (-2%), un dato dovuto probabilmente alla complessiva dimensione del campus (si tratta della sede romagnola più popolosa) e della notevole crescita registrata lo scorso anno (+16%).

Continuano a diminuire, in tutto l’ateneo, i nuovi iscritti in arrivo delle regioni del Sud Italia (-8,7%); un dato compatibile con l’incremento del caro-vita, in particolare del costo degli affitti, in tutte le grandi città universitarie del Nord Italia. Aumentano, realisticamente sulla base delle stesse dinamiche, i nuovi iscritti in arrivo da Bologna e provincia e dall’Emilia-Romagna. L’Università di Bologna continua a primeggiare per quanto riguarda gli studenti internazionali, che sono aumentati del 23,1% (contro il +11% dell’anno scorso), diventando il 13,9 del totale degli iscritti. La crescita riguarda Cina (+27%), Turchia (+43%), Russia (+8%), Pakistan (+172,2%), Turchia (+43,1%), ma anche dall’Europa: Germania (+50%), Belgio (+253%), Spagna (+143%), Romania (+24%).

"In aumento, nell’ateneo, – ha sottolineato il rettore – anche i numeri delle domande di iscrizione valide (+1,6% rispetto al 2023) e quello dei candidati alle prove di ammissione, con un +2%. Inoltre torna a crescere il numero dei laureati: nel 2024 sono stati oltre 20.000 (+3,8%. Di questi, oltre il 60% è ‘first generation’, cioè proviene da famiglie senza titolo di laurea. Molari ha concluso con un’anticipazione sulle inaugurazioni di sedi e studentati previste per il 2025. A Ravenna questo dovrebbe essere, finalmente, l’anno della chiusura del cantiere di via Sant’Alberto, relativo all’ampliamento della sede di Scienze ambientali, dove varie vicissitudini hanno ritardato i lavori di diversi anni. Poi toccherà a Casa Traversari.

"Un risultato molto importante per il polo universitario e per tutta la città, frutto di un grande lavoro di squadra tra Ateneo, istituzioni, mondo delle fondazioni bancarie", ha detto il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Annamaria Corrado