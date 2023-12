Atmosfera natalizia. In piazza del Popolo si è acceso l’albero

Si entra nello spirito natalizio. Ieri pomeriggio in piazza del Popolo è stato acceso l’albero di Natale alla presenza del sindaco Michele de Pascale, del prefetto Castrese De Rosa, del presidente della Cassa Antonio Patuelli, di Maurizio Rustignoli e Riccardo Santoni rispettivamente presidente e direttore di Cooperativa Spiagge Ravenna.

Per l’occasione anche musica di ’Santa Klaus Jazz Band’ con una formazione composta da tuba, trombone, clarinetto, tromba. L’albero di Natale, quest’anno, è un abete argentato, con un allestimento realizzato grazie al sostegno di Ram Group, Cooperativa Spiagge Ravenna e della Cassa di Ravenna. L’abete è stato donato dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dall’organizzazione dei consueti soggiorni estivi del gruppo Amare Ravenna ad Andalo. Sarà anche l’occasione per sensibilizzare ragazze e ragazzi sulla formazione per diventare bagnini di salvataggio.

Tante le iniziative in programma a cura del comitato Spasso in Ravenna che si è occupato anche dell’allestimento delle luminarie, accese dal 25 novembre. In piazza sono presenti anche i Capanni del Natale, dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 20.