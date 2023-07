Attacchi sul web, la legittima difesa dei meteorologi

di Paolo Casadio

Durante le notti dell’alluvione grande, quando si poteva solo attendere e sperare, mi è stato di grande aiuto la pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo. Nel continuo rincorrersi di alert comunali, nel tam-tam di messaggi con altri ansiosi insonni come me, in tanto monitoraggio della fluidità del momento, ER Meteo aggiornava in tempo reale quel che stava accadendo grazie al flusso ininterrotto di immagini e video inviati dalle persone che seguono la pagina. È il classico caso di un social ben amministrato che diventa servizio pubblico, sopperendo o integrando i dispositivi delle pubbliche amministrazioni. Devo aggiungere che la storia del sito viene da lontano e si chiama AsMer – Associazione Meteo dell’Emilia Romagna -, con collaborazioni di professionisti come Pierluigi Randi e Luca Lombroso. Nel tempo pur affinandosi ha sempre mantenuto il rigore informativo che lo distingue: non battezza ondate di calore con nomi mitologici, non spinge all’estremo assoluto il valore degli aggettivi, non spettacolarizza la meteorologia, non strilla: il tono è misurato, sobrio, e l’attendibilità delle previsioni alta parecchio. Purtroppo, anche in meteorologia la correttezza è divenuta merce rara.

Non conosco Andrea Raggini, il volto ufficiale di ER Meteo, se non dalle poche note della bacheca personale, e intuisco percorsi lavorativi assai distanti dagli studi sostenuti presso l’IPSSAR Artusi di Forlimpopoli, ma spesso capita nella vita, esattamente come un geometra può divenire narratore o un consulente finanziario faccia (e bene) l’attore. Questa tendenza romagnola che è emergere in diversi e lontani campi dalla propria scuola è tradizione – si pensi a un Fellini che s’iscrisse a giurisprudenza! - e l’eccellenza di Emilia Romagna Meteo lo conferma. Ha, a dire il vero, le sue gatte da pelare, poiché il rapporto con i frequentatori della pagina è aperto, diretto, senza filtri, e oggi i negazionisti dei cambiamenti climatici – a onta dei disastri eccezionali che ormai quotidianamente si abbattono sul nostro povero territorio – spuntano come i funghi. Vedo quindi i tentativi di opporre il razionalismo scientifico della meteorologia ai vaneggiamenti di alcuni, lo sforzo di ricondurre alla ragione improvvisati esperti (quanti ce n’è!), ma come si dice spesso "non c’è pezza" e allora Raggini e colleghi bannano, ovvero eliminano le erbe infestanti. Un palese caso di legittima difesa.