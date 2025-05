Attacco ai 5 Stelle: "Fabrizio trattato da appestato. Ora lo citano per avere voti"

Fabrizio Martelli era un attivista del Movimento 5 Stelle morto nel luglio 2023. A ricordarne la figura, nei giorni scorsi, Gabriele Lanzi (coordinatore regionale grillino insieme al senatore Marco Croatti), durante la presentazione dei candidati in consiglio comunale. Di Martelli, così riporta una nota di Croatti, è stato ricordato "il suo instancabile impegno per la comunità e i valori del Movimento". Parole che non sono piaciute a Pietro Vandini, già candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle.

"Quando ho letto la cronaca e ho visto che è stato “ricordato” Fabrizio per evidenziare che “sarebbe contento”, mi è ribollito il sangue – dice Vandini –. Ho vissuto con Fabrizio oltre 10 anni, fianco a fianco, affrontando tutte le dinamiche interne dell’allora Movimento; so come ragionava, so cosa pensava del Movimento e delle persone che attualmente ricoprono determinati ruoli. Io, Fabrizio e probabilmente un altro paio di persone siamo gli unici che hanno vissuto da dentro tutte le dinamiche e che conoscono per filo e per segno comportamenti, prese di posizione e colpi bassi". Persone che "che non hanno battuto ciglio quando Fabrizio è stato trattato come un appestato, perchè per tornaconto personale era utile la loro accondiscendenza. Fabrizio ha sempre cercato di portare avanti determinate idee, cercando dialogo e confronto anche quando dialogo e confronto non erano possibili, accettando cose che io non sono riuscito ad accettare. Anche per questi motivi Fabrizio era ritenuto “l’utile idiota” perchè rappresentava una vecchia anima pura del Movimento che fu". Un ricordo fatto "forse per raccattare qualche voto in più".