"Attacco imbarazzante di FdI: le cifre riguardano risorse già spese"

"Dopo 5 mesi senza

che famiglie e imprese

abbiamo visto un euro dallo Stato, ma solo le risorse di Comuni e Regione trovo imbarazzante e assurdo l’attacco di Fratelli D’Italia

ai sindaci e quindi ai territori colpiti.

I comuni stato lottando per rialzarsi al fianco dei propri cittadini e trovo insopportabile

e ingiusto che dall’alto

i parlamentari si mettano a bacchettare i Comuni

invece di chiedere loro

di cosa hanno bisogno.

FdI parla di cifre che

riguardano debito fuori

bilancio dei comuni

che hanno proceduto a effettuare lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza strade, argini, persone.

Risorse già spese e che progressivamente stanno rientrando e che servono per tenere in piedi i conti.

Quello su cui invece non rispondono e hanno poco

da bacchettare

ed erigersi a revisori

è il grande quesito che stiamo quotidianamente ponendo al Governo:

dove sono le risorse per

gli indennizzi al 100%

che avete promesso con

gli stivali nel fango.

Quindi i 289 milioni sono

soldi già spesi e che stanno rientrando nelle casse

dei Comuni.

Non sono invece stati spesi i soldi della cassa integrazione e il fondo export che chiediamo da mesi possano essere reimpiegati negli indennizzi, su questo invece nulla da dire.

La scelta di creare, in ritardo, una struttura commissariale part time ha rallentato tutte le procedure, i comuni hanno già distribuito i soldi delle donazioni mentre per le procedure nazionali si è aggiunta tantissima burocrazia. Ma di tutte queste polemiche senza senso, peraltro rivolte immagino anche contro il comune di Forlì, i cittadini e le imprese alluvionate non ne sentono proprio il bisogno".

Ouidad Bakkali

Deputata

Partito Democratico