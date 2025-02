"Atteggiamenti degli adolescenti da indagare"

Analogo è il quadro descritto da Sara Sternini, responsabile del centro di intercettazione precoce del disagio giovanile ‘MyLAB 14-25’ di via Maroncelli 4, dedicato agli adolescenti dai 14 ai 25 anni. "I ragazzi manifestano principalmente ansia e disregolazione emotiva, problematiche che spesso si trasformano in consumo di sostanze, autolesionismo o comportamenti disfunzionali all’interno del gruppo. Questo perché gli adolescenti manifestano poco a parole e molto con i comportamenti. Sono i loro comportamenti a segnalare un disagio sottostante, che va indagato e portato alla luce. I sintomi vengono spesso insieme: chi fa uso di sostanze magari ha anche comportamenti autolesionistici e così via", spiega Sternini. Nel 2024, il MyLAB ha accolto 143 adolescenti, che perlopiù si sono presentati autonomamente e in qualche caso con le famiglie. "Per noi è fondamentale riuscire ad agganciarli perché la letteratura ci dice che il 75% delle patologie psichiatriche in età adulta ha radici proprio nell’adolescenza", continua Sternini Per questo, all’interno del MyLAB collaborano tre diversi servizi dell’Ausl: le dipendenze patologiche, il centro di salute mentale e la neuropsichiatria infantile.

"I ragazzi che si presentano al centro sono accolti da educatori e infermieri, che hanno il compito di raccogliere le informazioni utili all’equipe per individuare i bisogni specifici e il percorso da svolgere con gli psicologi. Tutto avviene all’interno della struttura, in modo che il giovane si senta in un luogo sicuro: questo rende più efficace l’aggancio e la prevenzione". Gli adolescenti possono rivolversi al MyLAB di via Maroncelli con libero accesso e gratuitamente due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì dalle 14 alle 18. "Quello che abbiamo capito in due anni di apertura del centro – spiega Sternini – è che bisogna essere veloci a intervenire, perché i ragazzi non ti aspettano". A volte, poi, è necessario anche uscire dagli ambulatori. "Per questo – continua – coordino l’Unità di Strada di Ravenna con cui ci posizioniamo fuori dalle discoteche e dalle scuole per fare attività di prevenzione sul consumo di sostanze e sulle malattie sessualmente trasmissibili, mettendo a disposizione dépliant, alcol test e preservativi". Infine, un ulteriore strumento di prevenzione del disagio e promozione della socialità sono i centri di aggregazione giovanile, dove i ragazzi dagli 11 ai 17 anni accedono liberamente e gratuitamente. A Ravenna, ad esempio, ci sono il Quake di via Eraclea, operativo dal 1994, e il Valtorto di via Faentina. Qui i giovani possono partecipare ad attività laboratoriali, trascorrere il tempo in libera aggregazione e avere un supporto degli operatori nel doposcuola, supporto che contribuisce a prevenire la dispersione scolastica.