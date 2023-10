Atterraggio violento. Elicottero militare ribaltato in un campo. Feriti i due piloti

Erano partiti da Rimini per un volo addestrativo: praticamente la routine per due militari in forze al 7° Reggimento Aviazione dell’esercito Aves ’Vega’ di Rimini. Ma qualcosa è andato storto: forse si è trattato di un’avaria, saranno le indagini a chiarirlo. Sta di fatto che nella sfortuna del violento atterraggio di emergenza, con l’elicottero biposto finito ribaltato su un terreno agricolo, è andata bene: i piloti sono usciti con le loro gambe e se la sono cavata con prognosi non gravi. Probabilmente hanno cercato di atterrare sulla pista della Spreta, l’hanno mancata di poco e gli è andata bene: finendo nel terreno agricolo di un privato, hanno mancato sia l’E45 che la provinciale Dismano.

Il volo di emergenza è avvenuto verso le 15 sul terreno che si trova dall’altra parte del Dismano rispetto alla Spreta. A bordo dell’elicottero biposto, un Aw129 Mangusta, c’erano un maggiore dell’esercito di 51 anni e un tenente di 36. Erano partiti dalla base di Rimini e lì dovevano tornare. Poi qualcosa è andato storto, e andrà chiarito precisamente cosa: "Al vaglio la dinamica e le cause che hanno costretto i piloti all’atterraggio forzato, avvenuto nel rispetto delle procedure di volo, senza causare effetti collaterali" si legge in una nota dell’esercito. E davvero effetti collaterali non ce ne sono stati: fortunatamente l’elicottero non è finito sulla carreggiata di una delle arterie della zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre ovviamente al personale del 118. A occuparsi dell’indagine è il pm Angela Scorza: è stato aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose.

I due piloti sono usciti da soli dall’elicottero. Sono stati trasportati all’ospedale Bufalini, uno in ambulanza e uno sull’elimedica: la scelta del trauma center cesenate è stata però dettata più dal tipo di incidente in cui i due si sono ritrovati coinvolti, potenzialmente letale, che non dalle loro condizioni di salute. Sono stati esaminati dai medici per escludere grossi traumi, ed è andata tutto sommato bene considerando l’accaduto. Il maggiore 51enne infatti se l’è cavata con diverse fratture e una prognosi di 40 giorni, mentre il tenente 36enne ieri sera era ancora in Pronto soccorso per accertamenti ulteriori, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione nei medici.

Sara Servadei