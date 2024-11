Attesi in 3500 al ‘Benelli’

Potrebbero essere anche oltre 3.500 gli spettatori che stasera, al Benelli (cielo sereno, temperatura sui 10°), assisteranno al derby della Ravegnana fra il lanciatissimo Ravenna (9 punti in 8 giorni) e il Forlì, che detiene la miglior difesa del girone di serie D. La prevendita ha fatto registrare un risultato discreto, ma sono i risultati positivi dei giallorossi – che puntano alla quarta vittoria consecutiva – a spostare certi equilibri. Ai 2.045 abbonati, si sono aggiunti i 500 biglietti di tribuna e i 289 di curva Mero venduti in prevendita, oltre ai 50 del settore ospiti. Ferma restando, ancora oggi, la possibilità per gli sportivi ‘non forlivesi’ di acquistare i tagliandi online sul circuito vivaticket oltre a Revenge, Desiderando viaggiare e Le Magie a Mezzano (evitando così le prevedibili code allo stadio), stasera, botteghini e cancelli apriranno comunque alle 18.30.

In ogni caso, l’obiettivo è migliorare i 3.481 spettatori del derby dello scorso anno (di cui 46 nel settore ospiti), quando il Ravenna vinse 3-0 grazie alle reti di Nappello, Campagna e Sabbatani. Numeri decisamente più contenuti sono quelli fatti registrare nei due precedenti derby, sempre favorevoli ai giallorossi, ovvero il 2-1 del 2022-23, quando ci si fermò a 1.475 (con 18 forlivesi nel settore ospiti), e il 2-1 del 2021-22, quando non si andò oltre i 1.454 (13 ospiti).

Al derby di Coppa Italia del 1° settembre scorso, vinto dal Ravenna 6-5 ai rigori, presero parte 2.322 spettatori. Anche per la sfida di stasera – "caratterizzata da profili di criticità" secondo l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero degli interni, nonostante il numero decisamente trascurabile di tifosi al seguito – è stata diramata la tradizionale ordinanza che, nella zona rossa del quartiere stadio, dalle 17 alle 23.15, vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, oltre naturalmente alle prescrizioni sulla viabilità che impongono – per i non residenti – i divieti di sosta e transito. Massiccio, come al solito, e a prescindere da numero di tifosi ospiti, il dispiegamento di forze dell’ordine.

Nel frattempo, ieri mattina, il Ravenna Fc ha annunciato il lancio della propria ‘applicazione’ ufficiale per tutti i telefonini, realizzata in collaborazione con Epico Play e disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store. La nuova ‘app’ permetterà ai tifosi di seguire da vicino ogni aspetto della squadra, dal calendario delle partite ai risultati in tempo reale, dai contenuti video agli ultimi aggiornamenti e news. I tifosi potranno inoltre interagire con i giocatori e pubblicare post, video e foto nella sezione dedicata.