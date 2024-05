Attestati di primo soccorso a 465 studenti

Claudio Angeli, presidente del Comitato della Croce Rossa di Ravenna, ha consegnato alla professoressa Aurea Valentini, dirigente scolastica del scientifico ’Oriani’, gli attestati dei corsi di primo soccorso per 465 studenti delle classi IV e V, nell’ambito del progetto di orientamento. Una conferma che il Comitato Cri di Ravenna opera non solo nelle situazioni di emergenza e di supporto a migranti e nel sociale, ma contribuisce fortemente a erogare corsi di formazione a vari livelli sia per entrare a far parte della grande famiglia di Croce Rossa Italiana, diventando Volontari, ma anche a promuovere corsi di educazione sanitaria ai più giovani all’interno degli istituti scolastici.