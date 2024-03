"Atti osceni durante il compito in classe". Assolto studente minorenne

Secondo la sua professoressa, quel ragazzino aveva mostrato i genitali durante un compito in classe. Lui aveva negato: tutto un fraintendimento a suo dire perché quella era la sua cintura, nulla più. Non sappiano se la sua tesi sia stata accolta: per poterlo dire, dovremo aspettare le motivazioni. Di sicuro nel tardo pomeriggio di ieri il tribunale dei minorenni di Bologna ha assolto il giovane "per non avere commesso il fatto" per quanto accaduto sette anni fa in un istituto superiore di Ravenna. L’accusa era di atti osceni aggravati perché il fatto era stato collocato di fronte ad altri minorenni, i suoi compagni di classe.

E proprio tale aggravante aveva restituito alla contestazione una dimensione penale: altrimenti sarebbe scattata la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Cioè solo una multa, anche se salata: basti pensare che per i maggiorenni va da 5.000 a 30.000 euro. In ogni caso la difesa - avvocato Nicola Casadio - davanti ai giudici bolognesi ha sostenuto la buona fede del proprio assistito. La professoressa, sentita nella scorsa udienza, aveva riferito che come sovente accadeva durante i compiti in classe, lei si aggirava tra i banchi e dunque si era imbattuta in quel gesto ritenuto osceno da una distanza abbastanza ravvicinata. Lo studente, a suo tempo convocato davanti ai carabinieri della Stazione di via Alberoni, aveva negato ogni cosa.

A verbale aveva sostenuto di avere all’improvviso visto che la professoressa si avvicinava al suo banco dell’ultima fila della classe. A quel punto lei aveva scartato verso la finestra ed era tornata alla cattedra. Quindi aveva chiesto a uno degli alunni di chiamare la bidella: e quando quest’ultima era arrivata, l’insegnante le aveva affidato la classe per poi assentarsi per un poco. Qualcosa insomma si stava profilando: tanto che dopo qualche minuto, lo studente era stato contattato dal padre. La situazione aveva a suo dire gettato nello sconforto il minore: e una volta rincasato, aveva assicurato al padre di non avere fatto assolutamente nulla di male.