Atti osceni in classe. Studente indagato

Secondo la sua professoressa, lui aveva mostrato i genitali durante un compito in classe. Il ragazzo nega: tutto un fraintendimento a suo dire perché quella era la sua cintura, nulla più. A inquadrare cosa esattamente fosse accaduto sette anni fa in un istituto superiore di Ravenna, sarà il tribunale dei minorenni di Bologna di fronte al quale a metà novembre partirà il processo a carico di un giovane ravennate, all’epoca dei fatti ancora minorenne. L’accusa è di atti osceni aggravati perché il fatto è collocato di fronte ad altri minori, i suoi compagni di classe. E proprio tale aggravante ha restituito alla contestazione una dimensione penale: altrimenti sarebbe scattata la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Cioè solo una multa, anche se salata: basti pensare che per i maggiorenni va da 5.000 a 30.000 euro.

In ogni caso la difesa - avvocato Nicola Casadio - è pronta a portare a testimoniare proprio alcuni compagni di classe dell’imputato, tra cui il compagno di banco, per dimostrare che di cintura si trattava, anche se di color carne: senza cioè alcun profilo penale.

Certo che sarebbe strano che la professoressa si fosse confusa: anche perché lei quel giorno, come sovente accade durante i compiti in classe, si aggirava tra i banchi e dunque si era imbattuta in quel gesto ritenuto osceno da una distanza abbastanza ravvicinata.

Lo studente, a suo tempo convocato davanti ai carabinieri della Stazione di via Alberoni, aveva negato ogni cosa. A verbale aveva sostenuto di avere all’improvviso visto che la professoressa si avvicinava al suo banco che si trovava nell’ultima fila della classe. A quel punto lei aveva scartato verso la finestra ed era tornata alla cattedra. Quindi aveva chiesto a uno degli alunni di chiamare la bidella: e quando quest’ultima era arrivata, l’insegnante le aveva affidato la classe per poi assentarsi per un poco. Qualcosa insomma si stava profilando: tanto che dopo qualche minuto, lo studente era stato contattato dal padre. La professoressa era insomma uscita per chiamare il genitore e avvertirlo di quello che secondo lei era appena accaduto sotto ai suoi occhi.

Quindi - secondo quanto sostenuto davanti ai militari - il minore si era detto molto meravigliato e arrabbiato: si era fiondato dal vicepreside il quale però gli aveva detto di raccogliere la sua roba e di lasciare subito l’istituto. Così aveva fatto, rientrando a casa in autobus. Ma la situazione lo aveva gettato nello sconforto: e una volta rincasato, aveva assicurato al padre di non avere fatto assolutamente nulla di male. E cioè - a suo dire - la professoressa aveva sicuramente male interpretato la sua azione: ovvero stava semplicemente giocherellando con un lacciolo della cintura.

Il ragazzo, sentendosi poco bene, era stato pure accompagnato in ospedale per farsi visitare. Ancora ai carabinieri, aveva spiegato che quella giornata in classe era cominciata con uno scontro verbale con la prof perché lui, essendo mancato ad alcune lezioni, non aveva intenzione di fare il compito in classe. L’insegnante allora lo aveva invitato a leggere il compito e a svolgerlo: e poco dopo, eccola al suo banco con tutto ciò che ne era seguito.

a.col.