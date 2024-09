Atti osceni in pineta a Lido di Dante. Un uomo denunciato, uno fugge

Due uomini sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre stavano compiendo atti osceni nella pineta retrostante la spiaggia per nudisti a Lido di Dante. Alla vista delle forze dell’ordine, un uomo è riuscito a scappare, mentre l’altro ha avviato una discussione con gli agenti perché ha rifiutato di farsi identificare (per questo motivo è stato denunciato: ha violato l’articolo 651 del codice penale). A quel punto i vigili urbani lo hanno accompagnato al Comando, dove l’uomo è tornato in sé, mostrandosi collaborativo ed esibendo il suo documento di identità; nei suoi confronti anche una sanzione amministrativa. L’intervento della polizia locale è avvenuto nel corso di controlli mirati nell’area demaniale di Lido di Dante.

La vigilanza della polizia locale ha riguardato anche il centro storico, dove sono stati sorpresi due stranieri, uno di nazionalità gambiana, l’altro senegalese, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il gambiano stava fumando una sigaretta autoprodotta, risultata poi essere cannabis, consegnata spontaneamente agli agenti, insieme a un involucro contenente la stessa sostanza, per un peso totale di 2,49 grammi. Anche il senegalese stava fumando cannabis (pure lui ha consegnato tutto alle forze dell’ordine), per 0,34 grammi complessivi. Ad entrambi è stato contestato il possesso della sostanza stupefacente.