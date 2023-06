Tenta atti sessuali con due ragazze, arrestato aiuto cuoco a Milano Marittima

Milano Marittima, 14 giugno 2023 – E’ accusato di avere palpeggiato la prima ragazza e di essersi calato i calzoni di fronte alla seconda in quel momento accovacciata a terra. Lui ha negato strenuamente ogni cosa raccontando in estrema sintesi di avere cercato di rialzare la prima che era inciampata mentre si dirigeva con passo spedito verso la seconda; e di avere pensato che quest’ultima, in quel momento già a terra, stesse male. Di fatto l’uomo, un 42enne di origine pugliese aiuto cuoco in un noto ristorante rivierasco, nella notte tra domenica e lunedì è stato arrestato a Milano Marittima dai carabinieri del locale Radiomobile con l’accusa di violenza sessuale (una tentata e una consumata) sulle due giovani, entrambi 19enni dell’entroterra ravennate.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto è accaduto verso le 3 in un’aiuola in zona piazzale Napoli. Le due ragazze facevano parte di una comitiva di giovani che in quel momento si trovava vicino a un chiosco che vende cibo da asporto. A un certo punto la prima ragazza si è allontanata per cercare un luogo appartato per via di un bisogno fisiologico: e l’amica si è quindi offerta di accompagnarla e di fare da ‘palo’. Le due sono arrivate all’aiuola in questione. Ed è qui che poco dopo si è improvvisamente palesato il 42enne: le grida delle giovani hanno attirato l’attenzione del resto della comitiva che si trovava poco più in là. E’ scattata subito la chiamata al 112. Le pattuglie dell’Arma, giunte in breve, hanno individuato e bloccato sul posto il sospettato il quale non ha opposto resistenza: gli inquirenti non escludono che si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica.

Ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Cecilia Calandra, alla presenza dell’avvocato difensore Paolo Brighi e del pm Marilù Gattelli, per l’imputato è arrivata la convalida dell’arresto - eseguito nella quasi flagranza di reato - con contestuale misura restrittiva dei domiciliari nell’alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro già a inizio del contratto. Il 42enne dovrà inoltre comunicare ogni giorno alla locale Stazione dell’Arma i suoi orari di lavoro. Secondo quanto rilevato nell’ordinanza, l’uomo è stato bloccato dai militari vicino alle due ragazze ancora palesemente sconvolte per quanto accaduto poco prima.

Il racconto delle due giovani, entrambe già sentite dagli inquirenti, è stato ritenuto credibile grazie anche a versioni definite compatibili. Per questa ragione, la gravità dei fatti esposti dalle due giovani ha costituito il presupposto per l’applicazione di una misura cautelare che, in attesa del processo, eviti altri fatti analoghi.