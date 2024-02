Atti sessuali col cugino 14enne. Chiede la messa alla prova

Abbracci, carezze, baci. Gesti dietro ai quali non c’era un semplice affetto parentale, ma una insana attrazione fisica degenerata in veri e propri atti sessuali che avrebbe commesso ai danni del cugino, minorenne e di almeno dieci anni più giovane di lui. Accuse terribili che a un 24enne, residente in un’altra regione, sono costate l’accusa per atti sessuali con minorenne. Il giovane è difeso dall’avvocato Nadia Poletti, mentre il minore e la sua famiglia sono parte civile e chiedono i danni con la tutela degli avvocati Emanuela Rijillo e Dina Costa. Gli episodi contestati sono almeno un paio, accaduti sia nella residenza dell’imputato, sia nell’abitazione ravennate del cuginetto, a poche settimane l’uno dall’altro. Il primo nel Natale 2002 e il secondo a gennaio 2023.

La Procura contesta al maggiorenne di avere abusato della fiducia riscossa presso il minore, in ragione del grado di parentela. Le denuncia fu fatta dai genitori del 14enne, e zii dell’imputato, quando, dopo avere notato il figlio particolarmente turbato, lo indussero a riferire quanto accaduto. Un racconto choc che ha avuto come primo effetto l’interruzione delle relazioni tra le rispettive famiglie e che ora è sfociato in un procedimento giudiziario.

L’altro giorno, davanti al giudice Andrea Galanti, è cominciata l’udienza preliminare. Qui l’imputato, ammettendo ogni responsabilità, ha chiesto la messa alla prova, un’opportunità di estinzione della pena condizionata a un’offerta risarcitoria. Il gup ha aggiornato l’udienza a giugno, quando sarà chiamato a valutare la congruità dell’offerta e del programma di messa alla prova preparato dalla difesa.