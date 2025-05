"Atti vandalici e malamovida. Il sindaco intervenga"

Non poteva passare inosservata la notizia di nuovi vandalismi in uno stabilimento balneare di Milano Marittima e dei ragazzi trovati in stazione, arrivati in città già carichi di alcol. Da parte del centrodestra è arrivato il plauso al lavoro delle forze dell’ordine, che hanno identificato alcuni giovani in stazione e rimandati a casa in treno (nello zaino c’era la scorta di alcolici). Un provvedimento che, a memoria, era già stato annunciato dal sindaco in occasione di un consiglio di zona di Milano Marittima lo scorso gennaio quando disse: "Cosa non è tollerabile? Un ragazzo che da Rimini parte con un tirapugni in tasca. Ora stiamo decidendo quello che succederà a Pasqua e a Pasqua questi fatti non accadranno più. Se le decisioni non arriveranno da altre sedi arriveranno da noi e ce ne assumeremo la responsabilità. La percezione non sarà quella di una città militarizzata ma ci saranno controlli in stazione per verificare cosa c’è negli zaini e quanto alcol è stato assunto".

Invece le cose sono andate diversamente: imprenditori esasperati hanno chiesto a gran voce provvedimenti immediati. "Veniamo a conoscenza di recenti fatti di cronaca. Tutto ciò non può che spronarci a lottare senza riserve per il bene della nostra città e della nostra comunità. Chiediamo che il sindaco si assuma le responsabilità e faccia tutto ciò che è in suo potere per invertire la rotta del degrado e dei fatti criminosi sempre più frequenti sul territorio cervese. Ringraziamo i carabinieri e tutte le forze dell’ordine per il preziosissimo lavoro che svolgono sul territorio", commentano i consiglieri di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Gino Guidi. Più sintetico il consigliere dell’omonima civica Massimo Mazzolani: "È il momento di un intervento forte". Intanto, si preannuncia infuocato il consiglio comunale di giovedì che, dopo gli ultimi fatti – incluso l’incontro pubblico sulla sicurezza che si è svolto alla scuola Mazzini la scorsa settimana – avrà tanta carne al fuoco (ieri la notizia che l’ordine del giorno ha avuto alcune integrazioni). Infatti, sul tema della sicurezza, oltre all’opposizione è stato inserito un ordine del giorno presentato dalle liste di centrosinistra con a tema, sempre, ordine pubblico, sicurezza urbana e decoro urbano.

Nel frattempo sulla costa cervese si percepisce l’attesa di provvedimenti considerando anche l’imminente ponte del 2 giugno. Intanto, prosegue la raccolta firme del comitato ‘Per chi ama Milano Marittima’ che giovedì sera le consegnerà in consiglio comunale per chiedere ancora a gran voce che vengano presi provvedimenti seri per riportare la località ai livelli che merita.

Ilaria Bedeschi