Attivi numeri verdi e due info point

Per chiarimenti sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti si può scrivere a differenziataravenna2021@gruppohera.it o chiamare il servizio clienti ai numeri 800 999 500 (per le famiglie) o 800 999 700 (per le attività) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Fino al 17 novembre saranno attivi due info point per la distribuzione dei kit e delle Carte Smeraldo a chi ne fosse ancora sprovvisto in piazzale FariniStazione FS (presso ricovero bici) tutti i lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX Settembre, i venerdì dalle 15 alle 19.