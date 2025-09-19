Attività di monitoraggio degli argini urbani lungo un tratto di circa 12 chilometri

Vincere
CronacaAttività di monitoraggio degli argini urbani lungo un tratto di circa 12 chilometri
19 set 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
Proseguono le attività di monitoraggio degli argini urbani. In seguito agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 e alle continue sollecitazioni cui sono stati sottoposti i corsi d’acqua cittadini, l’amministrazione comunale di Faenza, in raccordo con le competenze regionali, ha avviato un servizio di ispezione e monitoraggio degli argini a difesa dell’ambito urbano, con l’obiettivo di portare avanti un’azione di prevenzione, dove necessario, e di acquisire un quadro puntuale delle eventuali criticità emerse dopo anni di piene e allerte meteo, nel segno della massima tutela della popolazione.

Per gestire i nuovi scenari e programmare eventuali interventi mirati di messa in sicurezza, il Comune di Faenza ha disposto un servizio tecnico di indagine e caratterizzazione delle sezioni che potrebbero risultare vulnerabili degli argini, lungo un tratto di circa 12 chilometri compreso tra il quartiere Orto Bertoni e il depuratore di Formellino. Il Servizio Emergenza dell’Unione, in accordo con il Servizio di Protezione Civile, ha affidato l’incarico allo studio tecnico Enser, dando avvio a questa ulteriore fase di studio, finanziata in parte con risorse proprie e in parte con fondi della struttura commissariale.

Saranno effettuati sopralluoghi lungo l’intero tratto urbano del Lamone, durante i quali verranno individuati i punti più fragili attraverso osservazioni dirette, fotografie (anche con l’ausilio di droni), rilievi GPS e misurazioni fisiche delle deformazioni presenti. La seconda fase entrerà maggiormente nel dettaglio dei tratti ritenuti più a rischio, a partire da quello prospiciente il quartiere Orto Bertoni. Sulla base di queste informazioni sarà quindi possibile costruire modelli di simulazione avanzata e condurre studi di stabilità, in grado di restituire un quadro preciso delle condizioni di resistenza degli argini e delle eventuali necessità di intervento.

