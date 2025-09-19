Attività di monitoraggio degli argini urbani lungo un tratto di circa 12 chilometri

Proseguono le attività di monitoraggio degli argini urbani. In seguito agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 e alle continue sollecitazioni cui sono stati sottoposti i corsi d’acqua cittadini, l’amministrazione comunale di Faenza, in raccordo con le competenze regionali, ha avviato un servizio di ispezione e monitoraggio degli argini a difesa dell’ambito urbano, con l’obiettivo di portare avanti un’azione di prevenzione, dove necessario, e di acquisire un quadro puntuale delle eventuali criticità emerse dopo anni di piene e allerte meteo, nel segno della massima tutela della popolazione.

Per gestire i nuovi scenari e programmare eventuali interventi mirati di messa in sicurezza, il Comune di Faenza ha disposto un servizio tecnico di indagine e caratterizzazione delle sezioni che potrebbero risultare vulnerabili degli argini, lungo un tratto di circa 12 chilometri compreso tra il quartiere Orto Bertoni e il depuratore di Formellino. Il Servizio Emergenza dell’Unione, in accordo con il Servizio di Protezione Civile, ha affidato l’incarico allo studio tecnico Enser, dando avvio a questa ulteriore fase di studio, finanziata in parte con risorse proprie e in parte con fondi della struttura commissariale.

Saranno effettuati sopralluoghi lungo l’intero tratto urbano del Lamone, durante i quali verranno individuati i punti più fragili attraverso osservazioni dirette, fotografie (anche con l’ausilio di droni), rilievi GPS e misurazioni fisiche delle deformazioni presenti. La seconda fase entrerà maggiormente nel dettaglio dei tratti ritenuti più a rischio, a partire da quello prospiciente il quartiere Orto Bertoni. Sulla base di queste informazioni sarà quindi possibile costruire modelli di simulazione avanzata e condurre studi di stabilità, in grado di restituire un quadro preciso delle condizioni di resistenza degli argini e delle eventuali necessità di intervento.