Attività in partenza al centro di formazione Cefal

Lavori in corso e tante attività in partenza. Il centro di formazione Cefal di Villa San Martino ha ripreso a pieno ritmo, dal 15 settembre scorso, il suo percorso nel mondo della formazione professionale diretta a chi privilegia la manualità. Nel frattempo, la struttura sta subendo dei lavori di ristrutturazione necessari per adattarla alle norme anticendio e antisismica attraverso una serie di stralci che porteranno alla realizzazione di una scala antincendio in più e ad un serbatoio di accumulo dell’acqua. "Questa tranche di lavori terminerà a ottobre – spiega il responsabile di sede, Fabio Federici. "Poi si riprenderà nell’estate prossima in modo da non fare coincidere il cantiere con l’afflusso degli studenti". L’attività formativa è ricominciata il 15 settembre scorso, con i corsi di formazione professionale per operatore meccanico e operatore alla ristorazione, introdotto tre anni fa, che coinvolgono circa una settantina di studenti, divisi nelle 4 classi da circa 18 frequentanti ciascuna. "Si tratta di ragazzi e ragazze che hanno già frequentato il primo anno delle superiori, terminato il quale – spiega Federici – o sono stati bocciati o si sono ritirati. I nostri corsi sono biennali ed offrono una preparazione pratica importante con 350 ore di tirocinio per ogni anno scolastico. Usciti da qui, solitamente, trovano subito lavoro". Quella della formazione non è l’unica attività in capo al Cefal, ente articolato sul territorio regionale con varie sedi, promosso da Movimento Cristiano Lavoratori. Nella sede di Villa San Martino, ex colonia per gli orfani di guerra, passata al Cefal nel 2008, sono organizzate anche attività socio-occupazionali per disabili e ospitati, nell’appartamento denominato "Dopo di noi", quattro disabili adulti che non possono essere più seguiti dalla famiglia di origine. "Il progetto "Dopo di noi" è destinato ai disabili che restano privi della famiglia di origine o non possono più essere sostenuti dai genitori divenuti troppo anziani – sottolinea Federici.

"La famiglia o i servizi corrispondono una retta e gli ospiti vivono nell’appartamento, le cui dimensioni permettono di ospitare fino a 6 persone". Il centro, di recente, si è occupato anche di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso il progetto Goal finanziato da fondi PNRR che consiste nel fornire supporto a chi cerca lavoro. "L’ultima attività – continua Federici – riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo distribuiti nelle 16 case distribuite nel territorio regionale ai quali forniamo assistenza legale, sanitaria oltre alla formazione linguistica nel periodo in cui la loro pratica viene esaminata". Il Cefal si occupa anche di formazione del personale all’estero, in particolare in Albania. "In due anni abbiamo formato più i 400 persone nei settori di turismo e agricoltura, finalizzando l’attività al lavoro estivo in Italia – spiega. "Alla fine del contratto, le persone tornano a casa. Purtroppo spesso succede che i permessi vengano rilasciati dopo mesi, oltre la validità del contratto. E’ un problema che non riusciamo purtroppo ancora a superare".

