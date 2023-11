"Attività nella cava di Monte Tondo e riconoscimento Unesco possono convivere"

"Il riconoscimento Unesco del sito Carsismo delle Evaporiti e delle Grotte dell’Appennino Settentrionale, conseguito nel mese di settembre, prevede delle prescrizioni sulle attività di coltivazione della cava di Monte Tondo, da cui dipende l’attività dello stabilimento di Casola Valsenio". È quanto scrive Saint-Gobain Italia, ramo della multinazionale francese proprietario della fabbrica di lavorazione del gesso con sede a Casola Valsenio. Saint-Gobain Italia, come già fatto in precedenza, dichiara in una nota che "la nomina a patrimonio Unesco rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e le comunità locali. Le attività di cava nella vallata esistono dal 1958 e hanno contribuito allo sviluppo sociale ed economico del territorio, nel rispetto del contesto naturale e paesaggistico, offrendo altresì apertura e supporto alle attività di valorizzazione delle stesse in collaborazione con gli enti locali. È stato avviato, a carattere prudenziale, un procedimento amministrativo, con l’obiettivo di proseguire le attività di coltivazione del gesso, preservando il tessuto sociale ed economico nonché i livelli occupazionali locali". Dalla multinazionale scrivono anche che "Saint-Gobain Italia è convinta che l’attività di coltivazione di cava e il riconoscimento Unesco possano convivere. L’azienda continuerà a farsi promotrice delle interlocuzioni già avviate con le istituzioni al fine di individuare una soluzione a beneficio di tutti gli attori coinvolti".