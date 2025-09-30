Attività senza permessi. Trasforma la sua casa in residenza per anziani

La polizia locale, coadiuvata da un medico del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, è intervenuta nei giorni scorsi a Sant’Alberto a seguito di una segnalazione qualificata della sezione di Ravenna dell’Anc (associazione nazionale carabinieri) legata alla sospetta apertura di una casa famiglia per anziani in un’abitazione privata rivelatasi poi essere abusiva.

Una volta sul posto, gli agenti hanno constatato che una cittadina italiana di origine moldava già titolare di altra struttura per anziani ubicata nel centro urbano (’Il giardino delle rose’ in via Zalamella) la cui attività era nel frattempo cessata, aveva trasferito gli ospiti presenti - in totale tre - al piano terra della propria abitazione avviando dunque attività socio-assistenziale per anziani in totale assenza dei titoli abilitativi.

Per la donna è così scattata una sanzione amministrativa da oltre 400 euro, come previsto dalla specifica legge regionale del 2003. Inoltre il Suap (sportello unico per le attività produttive) del Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Gli anziani ospitati nell’abitazione sono tutti apparsi in buone condizioni igienico-sanitarie: con l’ausilio del servizio sociale comunale, sono stati affidati ai loro familiari.

Nel dettaglio, il divieto di proseguire nell’attività di casa famiglia per anziani esercitata senza titolo, porta la data del 19 settembre scorso. Ed è stato vergato sulla base dell’informativa stilata dalla polizia locale in seguito al sopralluogo effettuato assieme al personale medico.

Dalla documentazione è emerso che la donna, titolare dell’impresa individuale battezzata ’Giardino delle rose’ oltre che gestore della casa famiglia di via Zalamella aperta con permesso del 31 maggio 2024, aveva cessato la sua attività decidendo di trasferire gli ospiti presenti a casa sua. Ma per poterlo fare, avrebbe dovuto segnalare al Comune l’inizio della nuova attività, come peraltro previsto dalla norma di settore.

Ecco che allora secondo il divieto del Comune, quella aperta a Sant’Alberto era una struttura per anziani senza alcun titolo abilitativo. A vigilare ora sul rispetto di tale divieto, dovranno essere polizia locale, servizi sociali comunali e Ausl Romagna.

L’attività di gestione della casa famiglia potrà partire solo al cospetto della specifica domanda con tutti gli allegati. Se invece la situazione dovesse protrarsi, ecco che allora il rischio è di entrare nel campo del codice penale. Nello specifico l’articolo 650 prevede che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

La diretta interessata potrà naturalmente fare ricorso al Tar entro 60 giorni o proporre un ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

Al di là di questo caso, il tema delle case famiglie per anziani e dei relativi controlli è molto sentito per via dell’allungamento della vita media. L’ultima verifica della polizia locale approdata a provvedimenti drastici, risale all’aprile di tre anni fa quando in una struttura del forese, nonostante l’intimazione specifica, la titolare non aveva dato corso a un provvedimento di sospensione dell’attività scattato all’esito di un precedente controllo. Gli agenti intervenuti avevano allora notificato il provvedimento di chiusura denunciando a piede libero la titolare per inosservanza appunto di un provvedimento dell’autorità.