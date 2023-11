Attivo il nuovo sistema d’allerta. Notifiche in base alla posizione

Un sistema di allerta con geolocalizzazione basata sull’indirizzo è stato messo a punto dall’Unione della Romagna faentina. Si tratta del sistema la cui importanza balzò agli occhi dopo la prima alluvione di maggio: non esisteva, allora, un modo per mettere in allerta gli abitanti di un singolo quartiere, in quanto meccanismi simili erano possibili solo a livello comunale. Ora quel sistema c’è: Alert System "nei giorni scorsi è stato arricchito con la funzionalità di geolocalizzazione che consente di ricevere le comunicazioni di allerta relative a luoghi di interesse all’interno dei comuni dell’Unione, come ad esempio l’indirizzo della propria abitazione o del luogo di lavoro – scrive l’ente –. Più nel dettaglio, grazie al nuovo form di iscrizione, le comunicazioni di allerta potranno essere inviate direttamente ai telefoni a cui corrisponde l’area interessata". Per fare un esempio, in caso di criticità dovuta alle intemperanze del Lamone nell’area del Borgo oggi nota come ’zona rossa’, il messaggio potrebbe essere inviato a chi abbia indicato come proprio luogo di interesse via Cimatti o le strade limitrofe. Lo stesso dicasi qualora un problema sorgesse dall’altra parte del fiume, in via Lapi e nelle sue traverse.

Da maggio a oggi si sono iscritti circa 17mila residenti della Romagna faentina, i quali ora potranno aggiornare il loro profilo aggiungendo l’indirizzo di un proprio luogo di interesse. Una volta completata l’iscrizione ad Alert System, non sarà necessario compiere altre azioni. In caso di situazioni di allerta, come per il maltempo, Alert System potrà chiamare i telefoni dei cittadini che si sono registrati avvisandoli della criticità che potrebbe verificarsi. Il sistema funziona anche nel caso in cui l’app non sia installata sul telefono inserito in fase di registrazione. Il numero 0546 3823701 è dotato di risponditore automatico, perciò, se si è persa la chiamata o non ci si ricorda di tutto il messaggio, chiamando il numero si può riascoltare l’ultima comunicazione. Per inserire il proprio luogo di interesse è sufficiente compilare il form di iscrizione a questo link: https:registrazione.alertsystem.itunioneromagnafaentina.

Filippo Donati