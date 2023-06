Attori diversamente abili in scena per ‘MaratSade’

La scena è la seguente. Manicomio di Charenton, epoca napoleonica: i pazienti detenuti allestiscono una rappresentazione teatrale sull’assassinio di Jean Paul Marat; a guidarli, il Marchese de Sade. È questo il gesto, rivoluzionario e poetico, al centro del testo di Peter Weiss a cui è liberamente ispirato MaratSade: le due rivoluzioni, una nuova produzione di Ravenna Festival e Nerval Teatro che debutta stasera alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna (Info e prevendite: 0544-249244, biglietti: posto unico numerato 15 euro; under 18: 5 euro). La crisi dell’Ancien Régime e il suo disfarsi nella rivoluzione francese sono cristallizzati nel confronto fra la dissacrante anarchia del Marchese e l’ideale utopico dell’intellettuale Marat.

Alla regia Maurizio Lupinelli, che ha ideato lo spettacolo con Elisa Pol, mentre il testo è di Eugenio Sideri. In scena accanto a Lupinelli e Pol, ci sono Marco Cavalcoli (già Premio Ubu 2022), Davide Falbo, Carlo Garavini, Miriam Russo, ma anche gli attori diversamente abili del progetto “Il teatro è differenza” di Ravenna e i partecipanti della non-scuola del Teatro delle Albe. Per dare vita a uno spazio scenico in un ribaltamento continuo tra potere e libertà, ferocia e grottesco, mettendo in cortocircuito il binomio malattia e reclusione, detenzione e libertà. "Per me la scena deve essere un luogo in cui lasciarsi attraversare dal perturbante – spiega Lupinelli – deve dire ciò che non si può dire, deve mostrare la verità, deve avere l’urgenza della rivelazione, di rovesciamenti, piani continui tra realtà e finzione e viceversa, visti dagli occhi di queste persone speciali, con le loro voci che sembrano provenire da altri mondi, con i loro corpi vivi e poetici, in una drammaturgia che possa proiettare sulla scena il proprio vissuto anche personale". Gli attori diversamente abili del Laboratorio sono i pazienti del manicomio che, col permesso del direttore, si dispongono a mettere in scena il dramma. Così l’azione scenica si svolge su due livelli: da una parte il dramma dell’assassinio di Marat, dall’altra le interruzioni e i battibecchi tra gli attori, il regista de Sade e il direttore del manicomio.