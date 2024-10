Attori e figure al Socjale. Una serata tragicomica

Stasera alle 21, al Teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153), andrà in scena lo spettacolo prodotto da Teatro Koreja dal titolo ’Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!’ di Francesco Niccolini con Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio e Enrico Stefanelli (regia di Enzo Toma).

Lo spettacolo è tratto in parte dalla commedia ’Che cosa sono le nuvole?’ di Pier Paolo Pasolini, fonte d’ispirazione anche per i personaggi, attori/pupi che si muovono sui lati della scena, cambiando i costumi a vista.

Lo rappresentazione, tragicomica e metateatrale, unisce il teatro d’attore con quello di figura, con tante citazioni e che riesce sia a divertire che a commuovere.

Rinaldo, Astolfo, Angelica, Bradamante, Fiordiligi, Orlando: i personaggi dell’Ariosto ritornano in vita raccontando le conseguenze della guerra e dell’amore, il destino e la ricerca quotidiana della propria dignità; narrano la loro storia ma in definitiva la storia di tutti noi, immersi in un mondo meraviglioso di cui possiamo solo sfiorare la bellezza. Lo spettacolo sarà in replica domattina alle 10, e la visione è riservata alle scuole.

Per lo spettacolo ’Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!’ il biglietto d’ingresso costa 5 euro.

I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com, al teatro Rasi il giovedì dalle 16 alle 18 e al teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo.

Per informazioni contattare ’Ravenna Teatro’ al numero 0544-36239 o 333 7605760, oppure mandare una mail a promozione@ravennateatro.com.

La rassegna ’La Stagione Al Socjale’ è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Ottima, Bcc ravennate, forlivese e imolese, Sedar Cna Servizi Ravenna, Reclam e in collaborazione con Mar, Accademia Perduta Romagna Teatri, Assitej Italia, Small Size Network, Paft, Istituzione Biblioteca Classense.

Inoltre, è possibile prenotare una porzione di cappelletti al termine degli eventi al costo di 8 euro al 333-7605760.