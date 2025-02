Attrezzature per il reparto dialisi. Già raccolti 20mila euro

Quasi 20mila euro in una settimana. Sono quelli raccolti nella settiana di avvio della raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature e arredi per il nuovo reparto dialisi della Casa di comunità di Cervia. Ad annunciarlo il Coordinamento del volontariato, che fa sapere che questo bel risultato è stato raggiunto con contributi che vanno dai 10 ai 6.000 euro. "Un risultato che conferma lo spirito solidale di Cervia – si legge in una nota – e che ci sprona a continuare con ancora più determinazione. Non ci fermiamo qui! Abbiamo ancora strada da fare e ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza". E chi avrà donato dai 1.000 euro in su a fine raccolta "riceverà un attestato di benemerenza".

Dal Coordinamento del volontariato fanno sapere che i fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il reparto dialisi: "Il Coordinamento incasserà le donazioni, acquisterà le attrezzature su indicazioni della direzione dell’Ausl Romagna e pagherà direttamente le fatture – si legge –. Sarà pubblicato un resoconto dettagliato della movimentazione del conto. Grazie di cuore a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo progetto".

Chi vuole donare può farlo all’iban IT55E0538723602000003382954 – BPER Filiale di CerviaIntestatario: Coordinamento del Volontariato di Cervia ODVCausale: Donazione liberale (per la detraibilità fiscale)