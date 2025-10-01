"Auditorium sul mare e città dello sport. Ma anche tanti altri progetti per crescere"

Magazzini del Sale pieni, lunedì sera, in occasione dell’incontro pubblico ‘Un anno di governo: dall’idea al progetto’, voluto dal sindaco Mattia Missiroli per fare il punto insieme ai cittadini sulle idee che si stanno realizzando e quelle che potrebbero sembrare un sogno lontano ma che la città merita di avere l’opportunità di vedere realizzate. Due i progetti su cui il sindaco intende investire i maggiori sforzi della legislatura: il nuovo auditorium con affaccio sul mare a Milano Marittima e la città dello sport. Per l’auditorium – che dovrebbe nascere nell’area dell’ex Garage Europa e il cui progetto è allo studio di un gruppo di studenti della facoltà di Architettura dell’Università di Bologna – il sindaco ha annunciato di avere contattato l’architetto Renzo Piano per presentargli l’idea. "Se Renzo Piano – ha annunciato Missiroli – si innamorasse di questo progetto, unitamente al fatto che il maestro Riccardo Muti è legato a questo territorio, nascerebbe un racconto bellissimo che si slega dall’ordinario. Potremmo intercettare finanziamenti e trovare per questa città dinamiche virtuose".

Un altro progetto importante è quello della città dello sport. "Noi siamo un grande albergo – ha continuato il sindaco Missiroli –. Dobbiamo essere centrali anche nel turismo sportivo. Di fatto la città dello sport c’è già, gli impianti non mancano e sono sempre pieni, ma dobbiamo trovare nuove dinamiche per intercettare eventi e competizioni sportive per entrare in una nuova frontiera del turismo. La beach arena, intanto, verrà messa a terra il prossimo anno. Un investimento permanente per eventi sportivi su sabbia".

Lunedì sera si è parlato anche dello stadio dei Pini che diventerà a 10.000 posti "e finché ci sono io lì non nasceranno appartamenti, sfatiamo questa diceria" precisa il primo cittadino.

Pare anche sia la volta buona per la nuova pista di atletica da 700.000 euro. Grande opera pubblica che si sta allungando come tempi, variante della Madonna del Pino. I lavori dovrebbero iniziare in questa legislatura con un maxi-progetto che, oltre a prevedere la messa in sicurezza la chiesa, unirebbe l’ingresso al mare inglobando la zona terme e arrivando direttamente in viale Forlì. Lì potrebbe nascere anche un nuovo parcheggio scambiatore.

Il sindaco Missiroli, durante l’incontro ai Magazzini del Sale, ha annunciato oltre venti progetti: un asilo a Montaletto, che sarà terminato nei prossimi mesi, le rotonde viale Oriani e Parini per migliorare viabilità e passeggiata, abbellire i quattro ingressi della città e tante piste ciclabili per mettere in collegamento Cervia con le località vicine, sfruttando il paesaggio delle saline e delle pinete. Resta il nodo delle colonie. Soprattutto per quelle a Pinarella e Tagliata il sindaco ha chiesto aiuto "ai privati che vogliano investire. I progetti che si possono pensare sono tanti. Dobbiamo trovare il modo di riqualificarle". "Alcuni progetti sono già in fase avanzata, altri sono ancora sogni o idee in cantiere – ha concluso Missiroli – ma rappresentano la direzione verso cui vogliamo portare Cervia, costruendo insieme una città moderna, inclusiva e a misura di comunità".

Ilaria Bedeschi