Auguri al Centro Dantesco. Le iniziative per i 60 anni. Domani al via le celebrazioni

Appuntamento domani alle 11 presso la sala multimediale dei Chiostri Francescani, dove si terrà l’inaugurazione ufficiale delle celebrazioni in programma per ricordare il 60° anniversario di fondazione del Centro Dantesco dei frati minori conventuali. È infatti nel 1965, settimo centenario della nascita di Dante, che l’autorevole studioso padre Severino Ragazzini, fonda il Centro Dantesco, desideroso di realizzare accanto alla tomba del Sommo Poeta, un luogo “che mettesse a contatto con Dante vivo”.

Nel corso di questi sessant’anni il Centro Dantesco ha consolidato la propria presenza, dando vita ad iniziative di grande spessore culturale, come la mostra biennale ed internazionale del bronzetto e il convegno internazionale biennale dedicato ad approfondire l’opera di Dante, ma anche a momenti divulgativi e di riflessione per tutti, contribuendo così ad arricchire in modo significativo le offerte culturali della città di Ravenna.

Fra i compiti assolti assumono un particolare rilievo il coinvolgimento delle realtà scolastiche con concorsi e iniziative anche di rilievo nazionale e il costante arricchimento della biblioteca dantesca, in rete e accessibile al pubblico. Ormai dotata di oltre ventimila volumi, fra cui alcuni codici trecenteschi e 9 incunaboli tra cui l’edizione princeps di Foligno del 1472, per il suo importante fondo documentario nel 1981 è stata riconosciuta “di eccezionale interesse” dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali.

Il Centro con la Biblioteca, che si trova al piano superiore dei chiostri francescani, accanto al Museo Dantesco, espone alcune opere e documenti significativi e può essere visitato e fruito grazie anche a un servizio settimanale di volontari. Questo il programma della giornata di domani: si comincerà con il saluto del direttore, padre Ivo (foto), un altro breve saluto delle autorità presenti, per passare poi alla storia del Centro Dantesco (a cura di padre Maurizio Bazzoni, già direttore del Centro). Si proseguirà con la proiezione di un breve dvd inerente i 60 anni del Centro Dantesco.