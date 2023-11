Auguri, auguracci e accidenti

I romagnoli hanno sempre dimostrato fantasia nell’inventare gli accidenti. Sia quelli benevoli, sia quelli più malevoli, detti con cattiva intenzione, che appaiono come "di augurëz", degli auguracci. I primi vengono detti in faccia e accompagnati da un sorriso e pacche sulle spalle, gli altri invece escono da una faccia scura e non in presenza del destinatario. Tra i più curiosi troviamo il rafforzativo: "Ch’u t’e’ vnês un azidént e mëz" (Ti venisse un accidente e mezzo). E ancora: "U n’à da vnì zó dal mésan, ôna cun e’ bus e cl’êtra sénza; ôna la s’infila int e’ còl e cl’êtra l’arbàt la tësta" (Non hanno da venir giù delle macine da mulino, una col buco al centro e l’altra senza; una s’infila nel collo e l’altra schiaccia la testa).