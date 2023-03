"Aule molto belle, ma purtroppo non abbiamo uno spazio per pranzare"

Chiara Geminiani frequenta il terzo anno di Logopedia.

Si è trasferita o fa la pendolare? "Abito a Marzeno, mi ritengo davvero fortunata ad avere l’università così vicina a casa, raggiungibile in 8 minuti in automobile".

Che opportunità ha studiando a Faenza?

"Avere l’università a Faenza mi ha permesso di continuare a svolgere tutte le attività che mi impegnavano, risparmiando tempo e denaro da poter investire in altre attività".

Cosa funziona e cosa no nella sede universitaria?

"La sede universitaria di Faenza è nuova e confortevole, l’unica nota negativa è che purtroppo non abbiamo uno spazio mensa per pranzare seduti in un tavolo e al caldo".

c.p.