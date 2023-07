Aumenta il biglietto dei monumenti Misura per aiutare gli alluvionati

Un euro in più per entrare nei monumenti statali, per raccogliere fondi da devolvere all’emergenza alluvione che ha colpito il nostro territorio. È la misura entrata in vigore in tutta Italia lo scorso 15 giugno e che resterà fino al 15 settembre, nel periodo di maggiore affluenza turistica. In concreto nel nostro territorio ciò si traduce in un aumento di prezzo per Museo Nazionale, Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico e Battistero degli Ariani. L’euro in più si paga anche per entrare al Museo Nazionale in occasione dei concerti di Ravenna Festival. Lo stesso vale ovviamente anche per gli altri siti statali sul territorio, tra cui ad esempio la Villa romana di Russi e Palazzo Milzetti a Faenza.

Un euro non inciderà più di tanto sulle scelte dei turisti, mentre in compenso l’alluvione ha avuto innegabili ricadute anche sui visitatori, come denunciato già più volte dagli imprenditori della costa. "Ma il turismo si sta riprendendo, vediamo gite e gruppi soprattutto a Sant’Apollinare in Classe – dice Letizia Lodi, direttrice del Museo Nazionale e del sito Unesco della Basilica di Classe –. Per quanto ci riguarda il calo non è stato tragico come erano le nostre aspettative, se non nei giorni più difficili dell’alluvione e in quelli successivi. A metà maggio una scolaresca di Roma che aveva prenotato i biglietti per il Mausoleo di Teodorico è venuta lo stesso e noi li abbiamo accolti, poi abbiamo chiuso".

La Diocesi, che gestisce molti dei monumenti del territorio tra cui la Basilica di San Vitale, spiega di aver visto un cambiamento: "Maggio è stato un disastro, prima per l’alluvione e poi per le difficoltà nel raggiungere la città: a Fornace Zarattini la strada è stata chiusa per diversi giorni – dicono dalla Diocesi –. Ci sono state moltissime disdette a fronte di ponti di aprile e 1 maggio molto buoni. I monumenti sono stati chiusi un giorno solo, ma la campagna informativa che ha seguito l’alluvione è stata terribile e ha avuto conseguenze anche a giugno: per chi è lontano la percezione è più negativa. Tra l’altro a maggio non sono venute diverse scolaresche, e quello era l’ultimo mese in cui riceverle. Ora piano piano si sta tornando alla normalità, ma è dura".

Naturalmente anche la Diocesi si sta impegnando per gli alluvionati: "Portiamo avanti iniziative attraverso gli organi della Caritas, che raccolgono fondi da devolvere soprattutto alle zone colpite più vicine a Ravenna, come Fornace Zarattini e Villanova".

