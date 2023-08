Aumentano le licenze di taxi Passeranno dalle attuali 24 a 30 "Molta richiesta dai crocieristi"

L’aumento della richiesta di servizi di trasporto dal terminal di Porto Corsini al centro città per i passeggeri delle crociere ha imposto un’accelerazione al riordino e all’ampliamento del regolamento comunale di taxi e noleggio con conducente. Entro pochi giorni sarà approvato il rilascio di una licenza per un taxi di scorta, questo significa che una nuova auto potrà sostituire un taxi in avaria o incidentato. Inoltre, è inserita la possibilità di utilizzare il taxi di un collega nel caso lui sia in ferie, in malattia o non impegnato nel suo turno; questo permetterebbe a una sola auto di essere operativa su più turni di lavoro. Ma soprattutto, nella fase successiva di modifica del regolamento comunale, le licenze taxi passeranno da 24 a 30, con la previsione di inserirne anche altre 4 temporanee.

È questo l‘esito di due riunioni tenutesi in questi giorni tra l’assessore comunale allo Sviluppo

economico e Porto Annagiulia Randi, la Coop Radio Taxi, Coerbus, Ncc e le associazioni categoria. "Abbiamo da tempo convocato – spiega Randi – un tavolo di coordinamento sulla mobilità inerente le crociere, che si riunisce periodicamente proprio per definire quali sono le risposte che possiamo dare alla richiesta sempre più ampia del trasporto dei crocieristi".

Per l’amministrazione comunale quello della mobilità "è un tema importante con ricadute che possono diventare anche drammatiche per la città ed è, quindi, necessario che venga gestito con il massimo dell’efficienza possibile", aggiunge Randi. Numerose, infatti, sono state nei mesi scorsi le segnalazioni e le polemiche sulle carenze del servizio. "La quantità di turisti che movimenta il terminal passeggeri e che visita la nostra città è cresciuta progressivamente negli ultimi anni e dopo la vera partenza durante la scorsa stagione, in questo 2023 Ravenna deve fare i conti con 200mila passeggeri, con l’obbiettivo di arrivare a 300mila entro i prossimi due anni", commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini.

Da qui la necessità di ottimizzare gli afflussi da e per il terminal passeggeri. "Tra l’altro – sottolinea Randi – i crocieristi che giungono a Ravenna sono turisti con un’alta capacità di spesa e sono più propensi a usare una navetta, un Ncc o un taxi rispetto a un trasporto condiviso di sharing o di shuttle". Shuttle che il Coerbus ha garantito, come afferma il direttore Roberto Massari: "Fino ad ora abbiamo dato risposte soddisfacenti alle richieste degli operatori".

Da tutti la stessa pressante esigenza: contrastare l’abusivismo e governare l’accesso al terminal crociere in collaborazione con la polizia locale per impedire le distorsioni del mercato.

Soddisfatte le associazioni di categoria, Giacomo Donati (Coop Radio Taxi), Franco Ventimiglia (Cna), Andrea Demurtas (Confartigianato), Gabriele Comandini (Confcommercio) e coese nell’obbiettivo comune di restituire al turista il ricordo di una città organizzata in grado di fargli raggiungere il centro nel più breve tempo possibile.