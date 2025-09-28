Aumentati gli sfratti. L’allarme del sindacato: "Famiglie in difficoltà: affitti introvabili"

Nel corso del 2024 gli sfratti a Ravenna sono cresciuti dell’11,27%: 237 quelli eseguiti e 477 le procedure avviate. Sono i dati diffusi ieri dal Sunia Cgil Emilia-Romagna, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, basato su dati del tribunale. E, spiega la sigla, sono solo la punta dell’iceberg di un’emergenza abitativa in cui giocano un ruolo vari fattori: più studenti universitari, stipendi bassi, affitti brevi, aumenti dei canoni di locazione e mercato saturo. "Non si trovano più le case a causa della somma di varie situazioni – dice Alberto Mazzoni, presidente del Sunia a Ravenna – e questo sia in centro che sui lidi che in Bassa Romagna e a Faenza. Quando arriva la lettera di fine locazione ci sono sei mesi di tempo per trovare un’altra sistemazione. Peccato che su dieci persone che cercano 1 o 2 trovano, le altre subiscono lo sfratto. E poi l’inquilino si deve pagare anche le spese dello sfratto stesso, parliamo di circa 2.000 euro, oltre a subire l’umiliazione di vedere arrivare le forze dell’ordine e talvolta pure il fabbro per aprire la porta e buttarti fuori. E questo è successo anche a famiglie che pagavano l’affitto da 30 anni a Ravenna e che non avevano mai avuto problemi. Tutte le settimane vengono da noi 2/3 persone che non sanno come fare". Il tema è anche economico: "A chi riesce a trovare un appartamento in affitto le agenzie chiedono una caparra di 3 o 4 mensilità. Significa avere da parte dai 5.000 ai 10mila euro: una disponibilità che non tutti hanno". Dopo lo sfratto si apre un baratro. Ottenere una casa popolare è molto difficile: a luglio, secondo dati Acer, le famiglie in attesa nel comune di Ravenna erano 1.845. "In un anno avvengono tra le 30 e le 50 assegnazioni in media – spiega Mazzoni –. Oltre a questo si trovano sistemazioni temporanee per le donne e i figli minori mentre tanti dormono in macchina. Nel momento in cui il numero delle famiglie che ha bisogno d’aiuto aumenta in maniera sproporzionata, i servizi non ce la fanno con i loro strumenti a dare una risposta a tutti. Occorre recuperare appartamenti dai privati".

Nei giorni scorsi le associazioni della proprietà Confabitare, Confedilizia, Asppi, Uppi e Appc e quelle degli inquilini Assocasa e Feder.Casa Confsal hanno firmato un nuovo accordo che adegua gli affitti agli aumenti Istat e premia gli immobili con le classi energetiche più alte. Si preannunciano rialzi per chi vive in affitto: "Ci saranno aumenti dal 14-15% fino al 30-35% – commenta Mazzoni – e questo peggiorerà ulteriormente la possibilità per i nostri cittadini di ottenere un affitto e riuscire a pagarlo. Hanno fatto l’accordo ora, dopo che avevamo chiesto alle istituzioni di fare una mediazione con i proprietari delle case per trovare un equilibrio. Ma gli aumenti si ritorceranno loro contro: se un cittadino deve decidere tra comprare il cibo o pagare l’affitto, comprerà il cibo. Così i proprietari non verranno pagati e gli inquilini perderanno la casa e dovranno sostenere anche le spese dello sfratto. Nessuno vince. Sono stati modificati i parametri che fissano le fasce qualitative degli appartamenti al rialzo e cancellati gli sconti per il forese. Ora per un appartamento arredato di 50/60 metri quadrati si pagano 550/600 euro, si passerà a 800/900. Con gli stipendi fermi come faranno le famiglie a sopportare questo sforzo?".

Sara Servadei