Aumentati i costi per la caserma dei vigili del fuoco

Sono aumentati, e non di poco, i costi per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco che dovrà sorgere in via Piero della Francesca, in un’area oggi non urbanizzata della zona industriale. La crisi inflattiva dell’ultimo anno ha fatto schizzare verso l’alto il conto complessivo dei lavori, che oggi ha toccato quota quattro milioni e 250mila euro, poco meno di un milione in più di quanto stabilito dall’accordo sottoscritto dal Comune nell’aprile 2022. Al punto da dover costringere il Ministero dell’Interno – da cui dipende il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – a dover ritoccare verso l’alto il finanziamento originario da due milioni e 800mila euro, che ora ammonta a tre milioni e 550mila euro. Invariata la quota messa in campo da Palazzo Manfredi, pari a 700mila euro: il Comune rimarrà proprietario dell’area di via Piero della Francesca, concessa allo Stato a titolo gratuito per novantanove anni. Più nel dettaglio l’importo dei lavori ammonta a tre milioni e 423mila euro: di questi, un milione e mezzo corrispondono alle opere edili vere e proprie, 650mila euro alle opere strutturali, 250mila euro agli impianti meccanici, 450mila euro a quelli elettrici, 480mila euro alle opere esterne. Ingente anche il conto delle bonifiche belliche e archeologiche (24mila euro), degli allacciamenti (35mila euro), e in particolare delle spese tecniche per relazione geologica, progettazioni e direzione lavori, pari a 275mila euro. Completano il quadro, fra le altre, le spese per i collaudi, che ammontano a 37mila euro.

Originariamente ripartiti fra 2023 e 2024, anche gli interventi per la realizzazione della nuova caserma hanno dovuto subire uno slittamento in avanti a causa della necessità di rifinanziare i lavori e soprattutto dell’abbattersi su Faenza dell’alluvione dello scorso maggio, che ha concentrato su di sé le operazioni della macchina comunale.

Il variare degli importi in campo non ha comunque mutato l’ammontare dei lavori, che sulla carta dovrebbero poter essere completati in un biennio a partire da quando prenderanno il via. Lo spostamento nella zona industriale della caserma dei Vigili del fuoco spalanca grandi interrogativi circa il futuro della loro attuale sede affacciata su viale delle Ceramiche: una porzione di area urbana circondata su tre lati da immobili enormi in procinto di essere tutti ugualmente deserti: il convento di San Francesco (da cui i monaci partiranno nel 2025), l’ex-convento di Santa Chiara e la chiesa di Sant’Ippolito. Una porzione di città di circa 40mila metri quadrati, il cui futuro appare oggi sospeso.

L’unica opzione in campo riguarda appunto le aree esterne della caserma dei Vigili del fuoco, dove potrebbero trovare posto i parcheggi che verranno eliminati da piazza delle Erbe, piazza Sant’Agostino e piazza San Francesco, cioè le tre aree del centro storico più papabili per quelle pedonalizzazioni che la legge regionale impone al Comune di Faenza.

Filippo Donati