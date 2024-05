Aumenteranno le licenze per i taxi. Trasporti anche la sera

Una delibera importante quella discussa mercoledì in commissione consiliare. Si è parlato di modifiche rilevanti ad un regolamento taxi ormai datato (2003), attese da tempo in una Ravenna a vocazione schiettamente turistica e caratterizzata da una popolazione anziana in progressivo aumento. E sono proprio gli anziani tra i principali fruitori di un servizio ‘essenziale’ come quello taxi. Senza contare che in base ai censimenti del 1931 e ’35 la città aveva meno della metà degli attuali abitanti. Positiva l’operazione di concertazione portata avanti e realizzata dall’assessora Annagiulia Randi e dal proprio staff, seguita con interesse e partecipata dalle associazioni di categoria e dagli stessi taxisti, diversi presenti ieri in aula. Tra le diverse modifiche significative l’innalzamento del numero delle licenze, con un tetto massimo di 42, ora sono 24, da raggiungersi in maniera graduale attraverso bandi pubblici. Ravenna è profondamente mutata negli ultimi vent’anni, anche per effetto degli oltre 300.000 crocieristi, l’intero comparto turistico sta vivendo una fase di forte espansione, le auto, una volta poco numerose, sono aumentate a dismisura (oggi la città presenta una densità auto pro capite che supera la media nazionale) e appare quindi quanto mai necessario un servizio taxi più adeguato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Non certo trascurabile, inoltre, la possibilità di un’offerta taxi anche nella fascia oraria serale, opportuna altresì l’introduzione del ‘muletto’ per evitare che, in caso di problemi al mezzo, il taxista sia costretto a rimanere senza lavoro. Fondamentale, poi, che la cooperativa taxi adegui alcune auto per il trasporto dei disabili gravi, in un’ottica complessiva che veda il riconoscimento di diritti in più ai nostri concittadini fragili. Siamo in presenza di un ottimo lavoro che non deve far scordare le criticità del servizio pubblico locale con cui Ravenna ancora è chiamata a confrontarsi: considerando i bus, vediamo così la città ancora in una posizione di svantaggio rispetto a Rimini e Forlì, con mezzi troppo ingombranti, datati e pesanti (e conseguenti danni, vedi via Mariani, in pieno centro), e pochi bus elettrici. Start deve avere un occhio di riguardo per la nostra realtà, e questo non costituisce certo un argomento legato o alla destra o alla sinistra. Il regolamento taxi, con le sue modifiche, si pone opportunamente quale tassello di valenza rilevante per il turismo e, in particolare, per i concittadini in difficoltà.

Daniele Perini

Capogruppo Lista de Pascale Sindaco