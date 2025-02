Aumenti Imu e lavori nelle scuole. Ecco bilancio e programmazione

Nel corso della seduta del consiglio comunale dello scorso 23 gennaio l’Amministrazione comunale di Cotignola ha presentato il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2025-2027. I due documenti, che contengono i principali investimenti e scelte amministrative del prossimo futuro per il territorio comunale, saranno ora presentati alla cittadinanza attraverso quattro assemblee pubbliche. Gli incontri inizieranno tutti alle 20.30: mercoledì 5 a San Severo, nella sala del circolo Anspi in via Madrane 16; giovedì 6 a Budrio al circolo parrocchiale in via Budrio 1; mercoledì 19 a Barbiano nella sala comunale in piazza Alberico; giovedì 20 a Cotignola nella sala del Consiglio in municipio, in piazza Vittorio Emanuele II.

A tratteggiare gli elementi principali dei due documenti sono l’assessore al Nilancio, Leonardo Ricci, e ai Lavori pubblici, Michele Rambelli. "Per il 2025 a bilancio ci saranno 14.650.000 euro – spiega Ricci – con cifre simili anche per gli anni successivi". Come per gli altri comuni della Bassa Romagna, anche a Cotignola l’Amministrazione comunale ha ritoccato verso l’alto due aliquote Imu, ma non l’Irpef. In particolare è stata aumentata dello 0,06% quella sui terreni agricoli e dello 0,11 % nella categoria ‘altri fabbricati’. "Abbiamo anche azzerato quella relativa ai fabbricati interessati dall’alluvione e che risultano inagibili – continua Ricci –, mentre dai due aumenti sopracitati abbiamo calcolato un aumento di gettito di circa 39.000 euro". Un altro aspetto importante che l’assessore sottolinea sono i 7 milioni di fondo cassa di cui gode Cotignola. Per quanto riguarda i principali investimenti sul 2025 verranno spesi circa 2 milioni e mezzo in opere all’interno del territorio comunale, di cui oltre 1.100.000 euro per il completamento della costruzione del nuovo plesso del nido ‘Il cucciolo’ e per l’adeguamento impiantistico della primaria di Cotignola ‘Angeli del Senio’. "Anche la palestra della primaria vedrà una nuova copertura e la sistemazione degli spogliatoi – spiega Rambelli – per 180.000 euro". Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini che possono anticipare le domande scrivendo a urp@comune.cotignola.ra.it o telefonando al numero 0545.908871; le risposte saranno date in assemblea.

Matteo Bondi