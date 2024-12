Aumento delle malattie infettive broncopolmonari: l'importanza della vaccinazione antinfluenzale

La cosa strana di quest’anno è che stiamo vedendo un’esplosione di malattie infettive broncopolmonari non legate al Covid. Si basa sulla sua esperienza e su quella di alcuni colleghi il dottor Sandro Vasina, medico di medicina generale e consigliere dell’Ordine dei Medici.

Un aumento che, al momento, non è certificato dall’Ausl Romagna, anche se dopo la pandemia da Covid sono aumentate le patologie infettive batteriche in particolare quelle legate allo streptococco che possono provocare anche gravi complicanze.

"La campagna antinfluenzale sta procedendo bene – racconta Vasina –. Quando si sta bene non ci si pensa, ma non bisogna mai abbassare la guardia e per questo è importante continuare a sensibilizzare la popolazione e allertare soprattutto chi è più a rischio. Vaccinarsi contro l’influenza può aiutare ad avere meno problemi in caso si contraggano anche altre infezioni.

Per quanto riguarda il Covid ormai è difficile avere il polso della situazione, ma sarebbe sempre bene farsi un tampone in caso di tosse, febbre e raffreddore, non tanto per cambiare la propria storia clinica, ma per avere più accortezza nel contatto con pazienti fragili visto l’alto grado di contagiosità".