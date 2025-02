"Aumento di tasse senza parlarne"

Alberto Ferrero, consigliere regionale e coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, interviene sull’aumento delle tasse deciso in Regione: "Con la scelta di aumentare tutte le imposte regionali – dichiara – ci rendiamo finalmente conto della reale intenzione dell’amministrazione regionale e del suo presidente. La campagna elettorale è finita ed in qualche maniera per rispondere alle tante e roboanti promesse elettorali, si ammette che il bilancio regionale non è poi così florido. Da qui l’esercizio provvisorio e la mancata approvazione, anche solo di un bilancio tecnico, da parte di Bonaccini".

"Oltre che per il sistema sanitario – insiste Ferrero – , i rincari sarebbero necessari per mettere in sicurezza il territorio, che ricordiamo essere stato dimenticato per decenni. Se la manutenzione fosse stata fatta anno dopo anno, con i fondi che regolarmente arrivavano, oggi non saremmo qui neanche a parlare di questi aumenti di imposte. Quello che tuttavia risulta essere ancora più grave è che la decisione di alzare tutte le imposte regionali è stata presa senza coinvolgere né la commissione bilancio, all’interno della quale avremmo già dato battaglia, né i consiglieri. Sarebbe stato troppo chiedere che se ne fosse parlato in campagna elettorale, ma in questa maniera anche i cittadini sono stati presi in giro".