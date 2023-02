Aumento stipendi sindaco e assessori: è polemica

La polemica è feroce circa gli aumenti degli stipendi di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale per il 2023: "nulla da dire sulla legittimità della scelta", interviene il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, "quello che si apre è però problema politico importante: oggi più di ieri ai pubblici amministratori – sindaco e assessori in primis – deve e può essere richiesta quella presenza e quella professionalità che viene richiesta ad un qualsiasi amministratore di una realtà privata". Continua: "Oggi più di ieri, sì, perché il livello retributivo raggiunto è tale da non poter ammettere né scarsa partecipazione, né disinteresse, né carente approfondimento sul tema, né carenza formativa, né mancata assunzione di responsabilità. Se analizziamo l’operato della giunta come si può tacere il fatto che alcuni assessorati non abbiano prodotto – dal loro insediamento ad oggi – nessun atto significativo, nessuna proposta autonoma, e nemmeno nessun intervento in consiglio comunale? E questo nonostante si apprestino ad incassare 3.269 euro lordi mese".

Il riferimento di Bertozzi è in particolare all’assessora al Turismo Federica Rosetti: "come mai in dodici mesi non abbiamo avuto il piacere di ascoltare in consiglio comunale un suo intervento? Come pure in commissione o in altre occasioni ufficiali. Non ci sono forse stati spunti? Necessità? Idee? Il turismo non merita forse attenzione? O le deleghe sono state assunte di fatto dal sindaco? Se così è eliminiamo l’assessorato, non serve, sarebbe un risparmio immediato non indifferente".

Bertozzi muove critiche anche agli assessori a Lavori pubblici, Welfare e Partecipate, rispettivamente Milena Barzaglia, Davide Agresti e Andrea Fabbri: "come mai dall’insediamento ad oggi abbiamo assistito sul fronte lavori pubblici ad un continuo rinvio sia in fase progettuale che fattuale? Cronoprogrammi costantemente disattesi, realizzazioni impantanate, giustificazioni in ogni sede ma nessun cambiamento significativo. O, per arrivare al caso-Asp, com’è possibile che l’iter amministrativo per il tentativo di passaggio dei posti accreditati non sia stato ancora completato? Per non parlare del fatto che la maggior parte degli impegni presi nei piani di razionalizzazione delle partecipate hanno accumulato ritardi, sono stati oggetto di ripensamenti se non di repentini cambi di fronte".

Sul tema è intervenuto anche Gabriele Padovani di Area Liberale: "stupisce che l’amministrazione faentina, sempre propensa ad annunciare opere pubbliche, poi mai realizzate, non abbia trovato il tempo per comunicare la decisione degli aumenti dei loro stipendi. Sarà passato di mente? L’aumento degli stipendi degli assessori si è realizzato nei tempi previsti, su questo non hanno disatteso le promesse. Auspichiamo che il governo Meloni ponga un freno all’ulteriore aumento previsto per il 2024: sarebbe già un segnale di discontinuità".

f.d.