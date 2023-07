Aurora, la voce del grande Nord La star di Tik Tok a Ravenna Festival

Alle 21.30 al Pala De André per Ravenna Festival apparirà una cantante che viene dal Nord Europa, la 27enne Aurora…ma occhio a non farsi ingannare dalle apparenze. Con quel suo caschetto biondo, le lunghe gonne e la voce eterea, si potrebbe credere di essere in presenza di qualche spiritello sbucato dalle verdi profondità delle saghe del Nord, ma Aurora è molto di più: è una giovane donna capace di flirtare con un successo planetario – anche sull’onda di TikTok – senza perdere un solo grammo della propria eccentricità né rinunciare all’impegno per i diritti LGBTQ+ e alla lotta al cambiamento climatico.

Basta ascoltare il suo nuovo album, ’The gods we can touch’, con il suo suadente e tenebroso pop intessuto di richiami alla mitologia greca, per non poter fare a meno di darle ragione. La ragazza è partita da un villaggio fra le montagne norvegesi alla conquista della scena pop mondiale. Cuore ideale del nuovo disco è ’Cure for me’: orecchiabile, danzabile, sfacciatamente accattivante, questo brano dalla superficie smaltata e dal ritmo euforico è stato ispirato dai molti, troppi, Paesi che ancora ammettono le “terapie di conversione” per chi infrange i tabù dell’eteronormatività – ma io non ho bisogno di una cura è il ritornello che dà voce alla comunità LGBTQ+.

Enfant prodige che ha scritto la prima canzone in inglese a nove anni (a undici ha creato il singolo ’Runaway’ che la lanciò su Tik Tok), Aurora è stata paragonata ad artiste come Florence Welch (Florence and the machine), Lorde e Sia e ha ispirato l’allora dodicenne Billie Eilish a coltivare la passione per la musica. La critica l’ha descritta come un’esteta del pop alternativo, poetessa di un elettro-folk dalle tinte gotiche-romantiche. Aurora è femminista, una paladina dei diritti umani e attiva promotrice di uno stile di vita più consapevole del nostro impatto sull’ecosistema.

Biglietti: posto in piedi 35 euro (ridotto 32 euro). I giovani al Festival under 18: 5 euro, under 30 sconto 50% sui biglietti superiori a 20 euro.

Info e prevendite: 0544-249244 – www.ravennafestival.org