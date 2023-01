Auser provinciale, approvati bilancio 2022 e budget 2023

L’assemblea provinciale di Auser, riunitasi a Cotignola, ha approvato all’unanimità il preconsuntivo 2022 e il preventivo di bilancio 2023 di entrambe le distinte realtà di cui si compone l’associazione: Auser Volontariato Odv e Auser Territoriale Aps.

In apertura, la presidente provinciale Mirella Rossi ha ricordato le diverse criticità di questo tempo; la pandemia che sembrava alle spalle, l’impennata del costo della vita, la guerra in Europa, i costi dei servizi energetici. Ha ribadito il ruolo cruciale del volontariato.

Ora il numero complessivo di associati è pari a 3415, più o meno equamente divisi fra Volontariato e Territoriale, e in netta crescita in entrambe le realtà (245 associati in più rispetto al 2021); un risultato di bilancio positivo per entrambe le realtà (complessivamente, una previsione di utile di circa 2.500 euro, su un volume di circa 690 mila); una raccolta fondi dal 5 per mille che ha fruttato circa 70 mila euro.