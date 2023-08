Auser Ravenna ha ospitato 17 bambini del Saharawi

I bambini del Saharawi sono tornati al mare a Ravenna, ospiti di Auser volontariato. La preziosa collaborazione con l’associazione Cabara Lagdaf di Modena è attiva da diversi anni: Auser sostiene il progetto attraverso l’acquisto di cioccolato a Natale e uova di Pasqua, ma purtroppo l’accoglienza ai ragazzi si era interrotta a causa del Covid. I piccoli ambasciatori di pace dei paesi liberati del Fronte Polisario sono interessati dal progetto regionale che impegna i comuni di Modena, Reggio Emilia e Ravenna a sostenere l’accoglienza e la cura dei bimbi malati, sopratutto di celiachia e calcolosi renale: grazie al quale i bimbi venivano curati nei centri ospedalieri dei comuni emiliani e terminavano il loro soggiorno a al mare a Ravenna, ospiti appunto di Auser.

Quest’anno l’accoglienza è ripresa in modalità ridotta: non c’è stato il tempo per organizzare il soggiorno, ma ugualmente i giovani sono venuti per un giorno solo, ospiti del bagno Ruvido di spunta Marina. In rappresentanza del Comune di Ravenna era presente Daniela Gatta, che si occupa di politiche internazionali.

I bambini sono arrivati in pullman, con i volontari che li hanno accompagnati e il loro maestro e interprete; si trattava di 15 tra bambine e bambini di 8 anni e 2 di 15. "Non hanno mai visto il mare - racconta Mirella Rossi, presidente di Auser – si sono tuffati in acqua sorpresi di quanta il mare ne contenesse"