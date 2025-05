Ausiliari del traffico, le precisazioni di Azimut: "Più multe e stipendio più alto? Richiesta mai fatta"

"Facciamo seguito all’articolo apparso sull’edizione di domenica 27 aprile dal titolo ’Più multe, più soldi. La proposta degli ausiliari’, per rappresentare che quanto riportato non corrisponde a verità". Così l’amministratore delegato di Azimut, Stefano Di Stefano. "Non risulta ad oggi alcuna trattativa in corso con le organizzazioni sindacali (territoriali o aziendali), che riguardi gli ausiliari della sosta, come riportato. L’articolo fa riferimento a una trattativa avviata e conclusa nel 2023, quando gli ausiliari del traffico avanzarono richieste di un aumento di retribuzione e l’Azienda, in sede di trattativa sindacale con tutte le sigle, propose 30 euro fisse per 14 mesi (420 annui) e una parte variabile di 20 euro al raggiungimento di soli 10mila euro di incremento rispetto al budget complessivo dei ricavi della specifica attività (altri 10 euro nel caso si aumentasse di ulteriori 10mila euro). La proposta di riconoscimento di una maggior retribuzione era motivata dalla finalità di aumentare la coesione tra gli ausiliari portandoli a compartecipare, fissando un obiettivo minimale e soprattutto assicurando la parte preponderante con una quota fissa già garantita. Non veniva allora proposta alcuna misurazione individuale delle sanzioni con relativa incentivazione. Il Ccnl e l’accordo aziendale per il premio di risultato, prevedono, del resto, l’obiettivo del raggiungimento del Mol previsto nel budget aziendale e in caso di superamento una ulteriore incentivazione: il Mol altro non è che il rapporto costi-ricavi ed in questi ricavi c’è anche il compenso riconosciuto dai Comuni alla Società per il servizio di controllo della regolarità della sosta. Azimut non ha mai chiesto né ha mai inteso chiedere al proprio personale di massimizzare il numero di sanzioni elevate, quanto piuttosto assicurare un servizio diligente nei confronti dei Comuni. La proposta avanzata da Azimut non venne accettata dai lavoratori interessati. L’Azienda, a fronte del rifiuto dei lavoratori coinvolti e della presenza di analoga richiesta da parte di altro servizio aziendale, stabilì nel febbraio 2023 come indirizzo quello di evitare ogni trattativa che riguardasse situazioni di specifici servizi aziendali, per gli ausiliari o altri servizi specifici. Azimut s.p.a. è in fatti una realtà che occupa oltre 60 dipendenti: è priorità dell’Azienda valorizzare le proprie risorse, ma secondo principi di equità e sostenibilità. Venne quindi comunicato alle organizzazioni sindacali che l’Azienda assumeva l’indirizzo di assicurare, in termini ovviamente compatibili, un miglioramento di tutti i lavoratori indistintamente senza distinzioni rispetto al servizio di appartenenza. Sono stati poi sottoscritti accordi importanti, senza che nel corso delle trattative sia più stata avanzata alcuna richiesta specifica sugli ausiliari del traffico. Nel febbraio 2023 è stato sottoscritto un accordo che prevedeva il riconoscimento a titolo di welfare di 258 euro a ogni lavoratore, quindi anche gli ausiliari. Si è conclusa da poco la trattativa avviata nel 2024 per il rinnovo del premio di risultato per il triennio e non è stata avanzata dai sindacati alcuna richiesta sugli ausiliari; è infondata l’affermazione secondo cui il trattamento degli ausiliari dal 2023 non sarebbe cambiato. Non risultano richieste di incontro da parte di sindacati rispetto al tema dell’articolo".