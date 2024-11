"Ausl, troppe aggressioni al personale"

"L’aumento esponenziale delle aggressioni fisiche e verbali a danno del personale del servizio sanitario nazionale impone profonde riflessioni e la condivisione di azioni finalizzate alla tutela di coloro che sono impegnati a garanzia della salute dei cittadini". Lo chiedono le segreterie territoriali Uil Fpl che hanno chiesto un incontro in relazione alle aggressioni subite dai lavoratori dell’Ausl Romagna.

"Riteniamo infatti auspicabile, al netto di tutti i provvedimenti repressivi come, da ultimo, l’arresto in differita previsto dal “D.L. Aggressioni”, un agire sul versante della prevenzione come l’aumento dei presidi delle forze dell’ordine e vigilanza, il potenziamento della videosorveglianza e di sistemi che possano immediatamente allertare le forze dell’ordine e investimenti per migliorare la logistica in funzione di una maggiore sicurezza del personale. Tra il 2019 e il 2023 siamo passati da 357 a 693 aggressioni, +94,11% nella sola Ausl Romagna. Elaboriamo con prefetture e direzione generale Ausl politiche comuni efficaci volte all’eliminazione di questi intollerabili episodi di violenza".