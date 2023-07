Autisti senza stipendio Pressing sul Comune

Sono di nuovo in attesa degli stipendi arretrati gli autisti e gli assistenti che lavorano sui bus della ditta Scoppio, che a Ravenna si occupa di parte del trasporto scolastico: "ai primi di luglio siamo ancora in attesa dello stipendio di maggio", fanno notare diversi di loro.

La questione si ripresenta per l’ennesima volta nel corso dell’ultimo anno: la Cgil era stata costretta a inviare lettere di solleciti all’impresa, e al Comune per conoscenza, quasi a cadenza mensile. La Scoppio, individuata tre anni fa attraverso un bando regionale Intercenter, sarà fra le realtà incaricate del trasporto degli studenti fino alla fine del prossimo anno scolastico, a giugno 2024. Le criticità legate a quel servizio non tardarono a venire a galla: negli scorsi mesi autisti e assistenti hanno più volte lamentato, oltre ai tempi lunghi per i versamenti degli stipendi, anche analoghi ritardi nei pagamenti ai fornitori, quali hotel e ristoranti per gli autisti in trasferta, e stazioni di rifornimento carburanti, che appunto avrebbero fatto sapere di non essere più disponibili a fornire i propri servizi ai dipendenti dell’azienda.

Alcuni aspetti, segnalati anche ai sindacati, erano apparsi ancora più preoccupanti, al punto da spingere autisti, assistenti e genitori degli studenti a chiedere rassicurazioni sul fronte della sicurezza dei veicoli.

Stando a quanto emerge, il Comune – irritato dalla situazione aziendale dell’impresa, subissata dalle proteste dei dipendentiPR – avrebbe valutato negli scorsi mesi una exit strategy insieme alle realtà del territorio che si occupano di mobilità. Messe sul tavolo alcune soluzioni, Palazzo Merlato avrebbe accantonato l’ipotesi di una rescissione unilaterale del contratto – che avrebbe dovuto avere il sigillo di Intercenter – preferendo lasciare che questo vada regolarmente a scadenza nella primavera del 2024, evitando così di avventurarsi in probabili contese giudiziarie. A quel punto si aprirà per il Comune il problema di individuare nuove aziende disponibili a farsi carico del servizio, o di procedere a una complicata rimodulazione in accordo con le imprese già attive sul territorio.