Auto a tutta velocità nel parcheggio Eurospin

Via la bandiera della pace

dal Comune

È inaccettabile che la facciata della Residenza Comunale venga strumentalizzata dal Pd per portare avanti la propria propaganda. La testimonianza è la bandiera arcobaleno riportante la parola pace che da diversi mesi campeggia sulla balconata della Residenza Comunale di piazza del Popolo. Una bandiera ormai riconosciuta come simbolo dei partiti appartenenti alla sinistra italiana e che peraltro - anche se in ordine diverso - presenta 6 dei 7 colori che compongono la bandiera del movimento Lgbt. Anche stavolta a farla da padrona è l’ambiguità politica del sindaco Michele de Pascale: la Direzione Nazionale del Pd, di cui egli è membro, sostiene l’invio di armi all’Ucraina per difendersi dall’attacco della Russia. Eppure lo stesso Pd si avvolge nella bandiera della Pace. E de Pascale non è certo da meno. Peccato, però, che negli edifici pubblici non possano essere esposte bandiere non istituzionali. Lo vieta la legge.

Lista civica La Pigna